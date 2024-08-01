З 1 серпня в Європейському Союзі набув чинності закон, що регулюватиме правила у сфері штучного інтелекту (ШІ). Перший у світі нормативний акт щодо ШІ покликаний, зокрема, гарантувати захист основних прав людей та створення сприятливого середовища для інновацій.

Про це пише Укрінформ з посиланням на пресреліз Європейської комісії.

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Перший у світі закон про штучний інтелект набув чинності - що відомо

«Закон покликаний гарантувати, що штучний інтелект, розроблений і використовуваний в ЄС, заслуговує довіри, має гарантії захисту основних прав людей. Закон спрямований на створення гармонізованого внутрішнього ринку штучного інтелекту в ЄС, заохочення впровадження цієї технології та створення сприятливого середовища для інновацій та інвестицій», - заявили в ЄК.

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Зазначається, що системи на основі штучного інтелекту, такі як чат-боти, повинні чітко повідомляти користувачам, що вони взаємодіють з машиною.

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Крім цього, компанії зможуть добровільно прийняти додаткові кодекси щодо поведінки зі штучним інтелектом.

Серед іншого, ШІ-системи, визначені як такі, що мають високий ризик, повинні будуть відповідати суворим вимогам, вести реєстрацію активності, надавати чітку інформацію для користувачів і відповідати кібербезпеці.

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Системи на основі ШІ, які вважаються явною загрозою основним правам людей, будуть заборонені.

Країни-члени ЄС мають до 2 серпня 2025 року визначити національні компетентні органи, які контролюватимуть застосування правил для систем на основі штучного інтелекту та здійснюватимуть діяльність з нагляду за ринком.

У Франції використовували ШІ для поширення антиєвропейських наративів - подробиці

Французькі ультраправі політичні сили стали лідерами з використання ШІ для агітації на парламентських виборах з 1 травня по 28 червня.

Партії "Rassemblement national" (Національне об'єднання), "Reconquête" (Відвоювання) та "Les Patriotes" (Патріоти) використовували штучний інтелект сумарно щонайменше 51 раз для своїх агітаційних стратегій у соцмережах Facebook, Instagram та X (колишній Twitter).

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Зокрема, партія "Національне об’єднання", яка перемогла в першому турі виборів, використовувала штучний інтелект у кампанії "Європа без них", у якій критикують чинного президента Франції Емманюеля Макрона та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.