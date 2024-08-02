З 1 по 2 серпня росіяни завдали 448 ударів по Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріли на Запоріжжі – подробиці

Під ударами перебували 17 населених пунктів: Плавни, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Левадне, Преображенка, Омельник, Мирне, П'ятихатки, Лобкове, Біленьке та Гуляйпільське.

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Від 5 авіаційних ударів постраждали Лобкове, П’ятихатки та Малинівка.

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Для обстрілів російські сили використали також 244 безпілотники різних типів і здійснили 5 обстрілів із РСЗВ та 194 з артилерії.

До ОВА надійшли 15 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирне населення не постраждало.

РФ обстріляла Запорізьку область – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу ворог 408 разів ударив по регіону.

Під ударами були 10 населених пунктів, зокрема від 2 авіаційних ударів постраждало Лобкове.

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До ОВА надійшли 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

РФвикористала також 225 безпілотників різних типів і здійснили 5 обстрілів із РСЗВ та 176 із артилерії.

Надійшли 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, а також відомо про пораненого внаслідок обстрілів у Запорізькому районі.

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