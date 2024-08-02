До ОВА надійшли 15 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирне населення не постраждало.

Для обстрілів російські сили використали також 244 безпілотники різних типів і здійснили 5 обстрілів із РСЗВ та 194 з артилерії.

Від 5 авіаційних ударів постраждали Лобкове, П’ятихатки та Малинівка.

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Під ударами перебували 17 населених пунктів: Плавни, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Левадне, Преображенка, Омельник, Мирне, П'ятихатки, Лобкове, Біленьке та Гуляйпільське.

З 1 по 2 серпня росіяни завдали 448 ударів по Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ обстріляла Запорізьку область – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу ворог 408 разів ударив по регіону.

Під ударами були 10 населених пунктів, зокрема від 2 авіаційних ударів постраждало Лобкове.

Більше по темі Росія обстріляла Запорізьку область 440 разів за добу До ОВА надійшли 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

РФвикористала також 225 безпілотників різних типів і здійснили 5 обстрілів із РСЗВ та 176 із артилерії.

Надійшли 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, а також відомо про пораненого внаслідок обстрілів у Запорізькому районі.