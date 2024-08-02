Армія РФ за минулу добу обстріляла 21 населений пункт на Херсонщині, поінформував керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області – подробиці
Під ворожі удари потрапили Милове, Тягинка, Львове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Білозерка, Садове, Шляхове, Качкарівка, Гаврилівка, Велетенське, Зеленівка, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Козацьке та Херсон.
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Окрім ушкоджень 19 приватних будинків та багатоповерхівки, пошкоджені також газогін, господарська споруда, станція техобслуговування, гараж і приватні автомобілі.
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", – додав Прокудін.
Обстріли на Херсонщині – що треба знати
За попередню добу ворожі війська вдарили по 20 населених пунктах області.
Ушкоджень зазнали 27приватних будинків і багатоповерхівка, а також офісна будівля, господарська споруда та приватні автомобілі.
Через обстріли 1 людина загинула, а ще 10 дістали поранення.