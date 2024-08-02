Ліванське угруповання Хезболла готує удар у відповідь на обстріл Бейрута, пише Al Jazeera, цитуючи лідера Хезболли Хасана Насралла.

Хезболла вступає в "нову фазу" війни проти Ізраїлю

За словами Насралла, Хезболла "розглядає реальну, вивчену" відповідь на авіаудар у Бейруті, через який загинув командир угруповання Фуад Шукр.

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"Кілька країн закликали ліванське угруповання не давати відповідь", – додав лідер Хезболли. Він зауважив, що Ізраїль "перетнув червоні лінії", і відповідь з боку Хезболли тепер "неминуча".

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"Подальша ескалація в регіоні залежатиме від реакції Ізраїлю на майбутню відплату", – пояснив Насралла.

Розвідка США прогнозувала початок війни між Ізраїлем та Хезболлою найближчим часом

Згідно з даними Politico, угода про припинення вогню між Ізраїлем та Хезболою перебуває в стадії напружених перемовин, а офіційні особи США не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС найближчим часом підуть на угоду.

ЦАХАЛ і Хезболла розробили власні плани бойових дій і намагаються придбати додаткову зброю, що свідчить про ескалацію конфлікту.

Два високопоставлені чиновники наголосили, що нині невідомо, коли саме може розпочатися війна, але Ізраїль намагається швидко відновити власні запаси та військовий потенціал.

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Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в ефірі ізраїльського мовника Channel 14 повідомляв, що Ізраїль готовий піти на "часткову угоду" з ХАМАСом, щоб повернути заручників, яких утримують у Газі.