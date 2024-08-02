Агентство США з міжнародного розвитку передасть Україні 18 автотрансформаторів для підтримки її енергосистеми, повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х (колишній Twitter).
USAID закупило автотрансформатори для України
"У той час, як Росія холоднокровно намагається знищити енергомережу України, ми налаштовані її відновити. Пишаюся тим, що USAID закупив 18 автотрансформаторів, і це ще не все", – зауважила Брінк.
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За її словами, такі дії допоможуть зберегти енергомережу України попри атаки Росії та забезпечать електроенергією 38 мільйонів українців.
В той час як Росія холоднокровно намагається знищити енергомережу України, ми налаштовані її відновити. Пишаюся тим, що @USAID закупив 18 автотрансформаторів, і це ще не все. Такі дії допоможуть зберегти енергомережу України, незважаючи на атаки Росії, і забезпечать… pic.twitter.com/8YM2Z2nnxq— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 1, 2024
Литва передала Україні енергообладнання виведеної з експлуатації ТЕЦ
Нагадаємо, що міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс відвідав третю Вільнюську термофікаційну електростанцію (ТЕЦ-3), де оглянув невикористовуване обладнання, яке передадуть Україні, та обговорив безпеку енергетичних об'єктів і підтримку України.
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Литовська енергетична компанія Ignitis gamyba (колишня Lietuvos Energija) вирішила передати Україні обладнання ТЕЦ-3.
Електростанцію зупинили у 2015 році через високі експлуатаційні витрати. Керівник компанії зазначив, що обладнання не лише підходить для енергетичної інфраструктури України, а й задовольнить потреби оператора її електромереж.