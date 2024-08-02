Служба безпеки України повідомила про затримання агента ФСБ на Вінниччині, який шукав локації складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

СБУ затримала агента ФСБ на Вінничині

Ним виявився місцевий 40-річний менеджер, ідейний прихильник Кремля. Він об’їжджав область і шукав локації складів, а також випитував потрібну йому інформацію у знайомих під час побутових розмов. Для цього він налагоджував товариські стосунки з місцевими мешканцями.

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Отримавши координати, зловмисник мав негайно відзвітувати про це росіянам для підготовки повітряного удару.

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Навесні цього року він сконтактував із російською спецслужбою через родичів, які живуть у РФ і співпрацюють із ФСБ. Подальша комунікація з окупантами відбувалася напряму, через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків у агента вилучили мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь держави-агресора.

Більше по темі СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ в трьох містах України Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ на Вінниччині

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала священника УПЦ (МП), який був агентом російського ГРУ

Нагадаємо, що вчора затримали громадянина РФ, настоятеля одного з харківських храмів УПЦ (МП), якого завербувала спецслужба Росії ще до повномасштабної війни.

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СБУ нейтралізувала агентурну мережу ГРУ, яка коригувала обстріли об’єктів критичної інфраструктури України.

Затримали двох агентів військової розвідки РФ, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на фронт.

Росіянин, настоятель одного з харківських храмів УПЦ (МП), якого ГРУ завербувало ще до початку повномасштабної війни, став головним фігурантом. Він мав зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на Харківщині, а для цього залучив свого знайомого – працівника місцевої філії Укрзалізниці.

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Своєю чергою той надав священнику доступ до службових документів із даними про час відправлення та прибуття, а також місця розвантаження потягів Сил оборони.