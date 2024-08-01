Служба безпеки України повідомила про затримання громадянина РФ, настоятеля одного з харківських храмів УПЦ (МП), якого завербувала спецслужба Росії ще до повномасштабної війни.

СБУ затримала священника УПЦ (МП)

В результаті багатоетапної спецоперації СБУ нейтралізувала агентурну мережу ГРУ, яка коригувала обстріли об’єктів критичної інфраструктури України.

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Затримали двох агентів військової розвідки РФ, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на фронт.

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Головним фігурантом став росіянин, настоятель одного з харківських храмів УПЦ (МП), якого ГРУ завербувало ще до початку повномасштабної війни.

Клірик мав зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на Харківщині. Для цього священник залучив свого знайомого – працівника місцевої філії Укрзалізниці.

Більше по темі СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ в трьох містах України Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Залізничник надав священнику доступ до службових документів із даними про час відправлення та прибуття, а також місця розвантаження потягів Сил оборони.

Фото священник пересилав куратору через анонімний чат у месенджері, а для конспірації вони використовували шифрувальні символи – наприклад, починали листування з наперед визначених емоджі у визначений час.

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Після кожного сеансу зв’язку листування видалялося, і після отримання від агентів розгорнутого звіту росіяни мали здійснити за вказаними координатами повітряний удар.

Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинної діяльності.

Яке покарання загрожує агентурній групі ГРУ на Харківщині

Священнику та його спільнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

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Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.