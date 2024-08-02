Наталія Василівна вже майже сорок років працює у сфері прогнозів погоди. Вона почала з Укргідрометцентру, а потім перейшла на телебачення й дуже довго разом зі своїм котом розказувала про погоду на наступний день. Зараз вона публікує свої прогнози у соцмережах. То що ж відомо про її життя та діяльність поза роботою?

Хто така Наталка Діденко?

Починаючи з далекого 1983 року Наталка Діденко працювала синоптиком у відділі метеопрогнозів Українського гідрометцентру. З самого початку кар'єри вона вважала, що синоптик повинен бути професіоналом, мати відповідну освіту, набути досвіду та головне — любити свою роботу. Ці три складові й дають найкращий результат.

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Після старту в гідрометцентрі Наталка Діденко перейшла працювати на телебачення й стала обличчям багатьох прогнозів погоди. Саме вона розповідала нам, буде завтра сонячно чи хмарно, на Новому каналі, на Першому каналі, на Інтері, на Громадському телебаченні та телеканалі “Погода”. Також протягом 2013-2016 років Наталка Діденко вела прогноз погоди на “Громадському радіо”.

У 2016 році Діденко перейшла працювати на телеканал "Еспресо", взявши у компаньони свого домашнього улюбленця, кота Апельмона. На радіо "Країна ФМ” також виходила авторська програма пані Наталії – “Погода з Наталкою Діденко”. Вона співпрацювала з National Geographic й була головним синоптиком порталу “О погоде”.

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Трохи пізніше до її основної діяльності додалось захоплення блогінгом, тож її статті можна було побачити в журналі “Країна” й на порталі Opinion. Наразі Наталія зібрала велику аудиторію своїх шанувальників в соцмережі Фейсбук — станом на травень 2021 року її читає понад 64 тисячі підписників.

І це не дивно, адже Діденко щодня публікує свої прогнози погоди, які потім передруковуються багатьма онлайн виданнями. Крім того, Наталка Діденко активно ділиться у соцмережі своїм особистим життя та викладає фото котів.

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Біографія та життєвий шлях пані Діденко

Сама Наталія розповідає про себе, що у ній поєдналися дві класичних регіони України, адже її батько родом із Карпат, а мама – з Полтавщини. Василь Онаць належить до народності бойків, і це єдина етнічна група в Україні, представники якої ніколи не погоджувалися йти у найми, батраками. Тож від батька Діденко перейняла незалежність та вміння цінувати себе, а також любов до співу. Мати ж виховала у доньці глибоку віру в добро й добрих людей.

Народилася Наталья Діденко 15 квітня 1961 року в селищі Копайгород Вінницької ­області. Батько її працював геологом, а мати, Віра Дяченко – вчителькою. Цікаво, що жили вони тоді у Києві, але, повертаючись з подорожі, не встигли доїхати до столиці, тож мати народила у маленькому містечку. 1978 року Наталья закінчила столичну школу № 117 імені Лесі Українки.

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”Коли вчилася в 10-му класі, до нас у гості прийшли знайомі зі своєю родичкою. Вона працювала авіаційним синоптиком і так захоплено розказувала про цю професію, що я теж захотіла” – згадує сама пані Діденко.

Тож молода дівчина вступила до Київського державного університету імені Шевченка на географічний факультет, на кафедру метеорології. І після закінчення навчання з 1983-го до 2000-го працювала синоптиком у Гідрометцентрі.

У 40 років Діденко перейшла на телебачення як редактор-метеоролог і у 2000 році була єдиним телевізійним синоптиком в Україні. Працювала на багатьох каналах, вела радіоефіри, писала для різних видань, консультувала агрохолдинги, тобто займалася всім, що пов'язано з прогнозами погоди.

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Чоловік Наталі Сергій працює у меблевому бізнесі. Вона каже, що обрала його за почуття гумору, адже стосунки без гумору, на її думку – то справжня катастрофа. Шлюб не повинен руйнуватися через побутові дрібниці, завжди є місце для компромісу й найкращий варіант – це завжди підтримувати один одного. Саме так вони й живуть із Сергієм, знаходячи маленькі компроміси кожен день.

"Аби сімейний клімат був комфортний, щоб середня температура була 20–22 градуси, а вітер 3–5 метрів на секунду, і щоб було сухо, але не занадто – потрібні двоє. Якщо одна людина старається дмухати благословенними вітрами, а друга наганяє морози – нічого не вийде" – каже пані Наталія про свої стосунки з обранцем.

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Діденко дуже любить подорожувати, а ще збирає і відновлює старовинні вишиванки. У її гардеробі вже таких понад десяток. Каже, що не боїться старості, аби тільки бути здоровою та мати змогу далі досліджувати світ, збирати емоції та враження.

Успадкувавши від батька любов до української пісні, вона навіть якийсь час співала в хорі "Щедрик" і дитячому хорі Оперного театру. З теплотою згадує спів своєї мами та її сестер, як колиску давніх традицій та автентики, якою неможливо наслухатися. Від кожної такої пісні на очі навертаються сльози, настільки вони глибокі й душевні. Але найбільше Наталія все ж таки любить та цінує свою роботу.

"Не кожному так пощастить: бути щоденно потрібним завдяки своєму фахові. Хоч би як сміялися із синоптиків, усе одно всі цікавляться погодою на сайтах, у телефонах, дивляться по телевізору, слухають по радіо. Зруйную стереотип: за статистикою, справджуваність прогнозів по Києву на добу і на три доби сягає 90–95 відсотків" – відповідально каже пані Діденко.

Кіт Апельмон: відомий ведучий прогнозу погоди

Колись у 2006 році пані Наталія завела кота Апельмона породи британський короткошерстий. Він швидко підріс, став важити цілих 7 кілограмів, був дуже ручним та грайливим і вмів передбачати погоду. Його ім'я було утворено від слів ”апельсин” і ”лимон”, адже шерсть улюбленця мала забарвлення, у якому поєднувалися кольорів цих фруктів.

Апельмон навіть здобув титул "головний синоптик України" та став зіркою інтернету. Наталія розповіла, що при падінні атмосферного тиску, коли йшов дощ, Апельмон був дуже активний, ганяв по квартирі. А при зростанні атмосферного тиску (антициклон), коли наставала сонячна гарна погода, Апельмон лягав спати. Так і підказував своїй хазяйці, яку погоду очікувати найближчим часом.

Наталія Діденко навіть вела з Апельмоном щоденні прогнози погоди на телеканалі Еспресо, а також регулярно публікувала фото кота й коментарі щодо його поведінки на своїй сторінці у Фейсбуці. З часом Апельмон став таким відомим котом-синоптиком, що навіть "відкрив" власні фейсбук- та інстаграм-сторінки. А ідею вести телевізійні та інтернет-ефіри разом із котом Наталці Діденко подав український журналіст, телеведучий Роман Скрипін.

На жаль, легендарний медійний кіт помер у 2023 році, адже мав за плечима вже 17 років щасливого котячого життя. Того ж року у квартирі Наталки Діденко з'явилися двоє кошенят –Тетянка й Тарасик. Тож є надія, що буде кому продовжувати пророкувати погоду разом із пані Діденко.