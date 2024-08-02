Вартість акцій експрезидента США Дональда Трампа в компанії Trump Media & Technology Group зменшилася на 900 млн доларів після того, як 21 липня віцепрезидентка Камала Гарріс почала передвиборчу кампанію, пише CNN.

Вартість акцій Трампа впала після президентської кампанії Камали Гарріс

Ціна акцій компанії-власника Truth Social впала приблизно на 23% після оголошення чинним президентом США Джо Байденом про відмову йти на другий термін та підтримки Камали Гарріс як кандидатки в президенти.

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Акції стали інструментом для трейдерів на Волл-стріт для ставок на перспективи повернення Трампа у Білий дім, бо мережа Truth Social може стати платформою для президентської комунікації у разі перемоги експрезидента.

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У червні число унікальних відвідувачів мережі Truth Social впало на 38% порівняно з минулим роком. Вартість акцій також підірвав їхній розпродаж 1 серпня, через опитування, що показали зменшення шансів Трампа перемогти на виборах у листопаді цьогоріч.

Більше по темі Камала Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти Ним став шестидесятирічний губернатор штата Міннесота Тім Волз.

Трамп неоднозначно висловився щодо можливих дебатів із Гарріс – що відомо

Трамп заявив, що, "можливо", готовий до дебатів із чинною віцепрезиденткою перед цьогорічними президентськими виборами, але може відмовитися від них у будь-який момент.

Експрезидент США наголосив на лідерстві в загальнонаціональних опитуваннях і опитуваннях у головних штатах, але вони свідчать про те, що кандидати перебувають на приблизно однакових позиціях.

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Штаб віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрав понад 81 млн доларів на президентську кампанію за добу після заяви чинного президента країни Джо Байдена.

Рейтинг прихильності до віцепрезидентки США Камали Гарріс зріс до 43%, несхвально її сприймають 42% американців.