У першому півріччі 2024 року експорт з аграрного сектора України склав 12,4 млрд доларів. Зокрема, близько 41 млн тонн з 60 млн тонн вантажообігу у портах Великої Одеси це експортоване продовольство.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Аграрний сектор залишається головним для української економіки - що відомо

"Сьогодні однією з ключових галузей української економіки залишається аграрний сектор. У першому півріччі експорт продовольчих товарів з України склав 12,4 млрд доларів", - сказав Шмигаль.

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Прем'єр нагадав, що сьогодні держава підтримує аграріїв за трьома ключовими напрямками.

"Один із ключових механізмів підтримки аграріїв - це пільгові кредити. Цього року за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» надано 26,5 млрд грн позик для більш ніж 5,6 тис. аграріїв", - зазначив він.

Також держава надає допомогу у сферах логістики та гуманітарного розмінування.

"Аграрний сектор - це десятки тисяч робочих місць. Це інвестиції для розвитку та податки для стійкості держави", - підсумував Шмигаль.

Уряд залучить 50 млн євро підтримки від ЄС на розвиток портової інфраструктури - подробиці

Кабмін ухвалив рішення, за яким Україна зможе залучити 50 млн євро підтримки від ЄС на ремонт та розвиток портової інфраструктури.

Шмигаль зауважив, що головною в українській логістиці є робота українського морського коридору.

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За його словами, за 11 місяців вантажообіг у портах Великої Одеси становив 60 млн тонн. Майже 41 млн тонн з них — це експортоване продовольство.

Український прем'єр-міністр наголосив, що це стало можливим завдяки успіху Сил оборони в Чорному морі, програмам підтримки експорту та страхуванню воєнних ризиків.

Україна наростила експорт власних товарів на 35% - що варто знати

За шість місяців 2024 року українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% порівняно з тим самим періодом торік. Загалом вдалося експортувати 71 млн тонн.

Першочергово нарощування фізичних обсягів експорту українських товарів вдалося завдяки стабільній роботі українського морського коридору.

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Також бізнес за підтримки уряду зміг розширити й інші логістичні маршрути.