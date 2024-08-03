До Дня медичного працівника українські виконавці виступили перед медиками та пораненими військовими в Інституті ортопедії і травматології НАМН України.
Концерт «Музика, яка рятує» став подарунком від команди та зіркових амбасадорів Національної програми «Врятуй кінцівку».
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Її мета - зменшити інвалідизацію військових, зберегти пораненим воїнам кінцівки та фінансування операції з порятунку кінцівок.
Концерт для медиків та поранених військових
На сцену інституту вийшли амбасадори програми «Врятуй кінцівку».
Це фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук, народна артистка України Ольга Чубарева, а також Марта Адамчук, Діма Лібра, Алекс Пікман, Дарʼя Мінєєва та Василь Логай.
Вони виконали хіти світових зірок, які зробили помітний внесок в підтримку медичної галузі. Українські артисти заспівали пісні Елвіса Преслі, Вітні Х'юстон, гурту Queen, Елтона Джона та Пола Маккартні.
На концерт прийшли понад 200 лікарів Інституту ортопедії і травматології та десятки військових.
«Врятуй кінцівку»: хто бере участь у програмі
Серед воїнів також були резиденти «Врятуй кінцівку», лікуванням яких опікується відповідна програма.
Юрій Трутенко з 30-ї окремої механізованої бригади отримав складні поранення.
За словами чоловіка, неушкодженою у нього залишилась лише права рука.
32-річному воїну лікарі не давали шансів на життя.
Юрій потрапив в програму «Врятуй кінцівку» в складному стані. Попри десятки операцій, він майже не міг самостійно пересуватись. Про повну рухливість кінцівок годі було й говорити.
«Про допомогу пораненим від благодійного фонду «Здоровʼя українського народу» я дізнався від брата. У нього теж були травмування, хоча не такі тяжкі як у мене. Рідні підказали заповнити анкету, бо розуміли, що без підтримки у моєму випадку ніяк. Команда програми «Врятуй Кінцівку» разом з лікарями роблять важливі речі. Вони беруть під своє крило і допомагають пройти цей складний шлях після поранення», - розповів Юрій.
Ще один учасник програми - Олександр Муравський з 17-ї окремої танкової бригади.
У 2015 році він отримав перелом скроневої кістки черепа, але більш серйозно був поранений під час оборони Бахмута, коли виконував обов'язки заступника командира батальйону.
Під час порятунку пораненого напарника в Олександра поцілив снайпер. Осколки снаряда, які перебили передпліччя, розтрощили лопатку, ключицю та суглоб.
Після численних операцій він сподівається на успішне протезування суглоба і прагне повернутися до лав ЗСУ, щоб передавати свій бойовий досвід і підтримувати бойовий дух побратимів.
Як подати заявку на програму «Врятуй кінцівку»
Загалом за 20 місяців в межах програми було профінансовано проведення понад 1350 операцій на кінцівках.
Програма «Врятуй кінцівку» продовжує приймати заявки на лікування, що пов'язане з травмами кінцівок внаслідок бойових дій.
Аби стати резидентом програми необхідно заповнити анкету на сайті Фонду «Здоровʼя українського народу».
Раніше команда програми #ВрятуйКінцівку випустила посібник «Дороговказ пораненого» - структуровану, покрокову інструкцію, що містить порядок дій військових у разі поранень задля зменшення ускладнень від травм та порятунку кінцівок.