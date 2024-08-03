Віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів і фактично забезпечила собі участь у виборах президента.
Це стало відомо за підсумками другого дня електронного голосування демократів.
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Воно стартувало першого серпня і триватиме до понеділка, 5 серпня. Очікується, що тоді стануть відомі остаточні результати.
Камала Гарріс - кандидатка у президенти США
Камала Гарріс була єдиним кандидатом у виборчому бюлетені під час електронного голосування делегатів.
У ньому взяли участь чотири тисячі представників.
«Для мене велика честь бути ймовірним кандидатом від Демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів. І я скажу вам, що невтомна праця наших делегатів, наших лідерів на рівні штатів і колективу співробітників відіграла ключову роль у тому, щоб цей момент став можливим», - сказала Гарріс під час телефонної розмови з прихильниками, пише The Washington Post.
Камала Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти
Голова Національного з'їзду Демократичної партії Хайме Гаррісон заявив, що віцепрезидентка США отримала більшість голосів делегатів, аби претендувати на крісло американського президента.
Камала Гарріс стане першою темношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка буде кандидаткою в президенти однієї з найбільших партій США.
Офіційно затвердити її кандидатуру планують на партійному з’їзді Демократичної партії, який відбудеться в Чикаго 19-22 серпня.
Вибори президента США
Вибори президента Сполучених Штатів Америки відбудуться 5 листопада.
Від демократів спочатку мав балотуватися президент США Джо Байден. Однак, він вирішив знятися з виборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Камали Гарріс.
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