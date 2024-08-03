Віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів і фактично забезпечила собі участь у виборах президента.

Це стало відомо за підсумками другого дня електронного голосування демократів. 

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Воно стартувало першого серпня і триватиме до понеділка, 5 серпня. Очікується, що тоді стануть відомі остаточні результати. 

Камала Гарріс - кандидатка у президенти США

Камала Гарріс була єдиним кандидатом у виборчому бюлетені під час електронного голосування делегатів. 

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У ньому взяли участь чотири тисячі представників. 

«Для мене велика честь бути ймовірним кандидатом від Демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів. І я скажу вам, що невтомна праця наших делегатів, наших лідерів на рівні штатів і колективу співробітників відіграла ключову роль у тому, щоб цей момент став можливим», - сказала Гарріс під час телефонної розмови з прихильниками, пише The Washington Post.

Камала Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти
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Ним став шестидесятирічний губернатор штата Міннесота Тім Волз.

Голова Національного з'їзду Демократичної партії Хайме Гаррісон заявив, що віцепрезидентка США отримала більшість голосів делегатів, аби претендувати на крісло американського президента. 

Камала Гарріс стане першою темношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка буде кандидаткою в президенти однієї з найбільших партій США.

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Офіційно затвердити її кандидатуру планують на партійному з’їзді Демократичної партії, який відбудеться в Чикаго 19-22 серпня. 

Вибори президента США

Вибори президента Сполучених Штатів Америки відбудуться 5 листопада. 

Від демократів спочатку мав балотуватися президент США Джо Байден. Однак, він вирішив знятися з виборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Камали Гарріс. 

Глава Білого дому планує залишитися на посаді до кінця свого терміну, який закінчується 20 січня 2025 року. 

Серед пріоритетів Джо Байдена на ці пів року - розвиток економіки Сполучених штатів, робота над припиненням війни в Секторі Гази та боротьба з російською агресією. 

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Американський лідер пообіцяв гуртувати світ проти РФ та посилювати НАТО до кінця свого президентства.

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