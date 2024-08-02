«Мінус ще одна ворожа ZALA. Січеславські зенітники залишають ворога без очей на Покровському напрямку», - ідеться у повідомленні.

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На Донеччині прикордонники «Помсти» знищили автомобілі РФ - подробиці

На Бахмутському напрямку українські прикордонники знищили декілька гармат та вантажівку ворога. Зокрема, вдалося перетворити на попіл низку ворожої військової техніки.

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«Скидами з важкого бомбера «Вампір» та точними ураженнями з FPV-дронів пілоти підрозділу «Фенікс» знищили низку військових цілей окупантів – легковий автомобіль та військову вантажівку, дві гармати-гаубиці Д-20, гаубицю Д-30 та гармату МТ-12 «Рапіра», - зазначали у ДПСУ.