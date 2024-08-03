Цієї ночі російські війська запустили по Україні 29 ударних дронів.

Наша ППО збила 24 з них.

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Нічна атака

Крім «шахедів» окупанти вдарили двома ракетами С-300 з окупованої території Донеччини та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Ударні безпілотники росіяни запускали з кількох напрямків: мис Чауда в окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

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Українська протиповітряна оборона працювала на території дев'яти областей - Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської.

На Вінниччині є влучання в об'єкт інфраструктури

Російський «шахед» влучив в об'єкт інфраструктури у Вінницькій області.

Більше по темі Вночі росіяни атакували ракетами та дронами На Полтавщині через атаку РФ пошкоджена залізнична інфраструктура.

«Підрозділи ДСНС працюють на місці. До відбою тривоги перебувайте в укритті!», - повідомили в обласній ОДА.

Масштаби руйнувань та куди саме поцілили росіяни наразі не відомо.

На Київщині працювала ППО

У Київській області через дронову атаку працювали сили протиповітряної оборони.

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«У повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», - повідомляли Київській обласній військовій адміністрації.

У пабліках писали про загрозу «шахедів» на підступах до столиці.

На Миколаївщині виникли пожежі

Через падіння збитих дронів на Миколаївщині горіли господарчі споруди.

«У межах населеного пункту Березнегуватської громади виникла пожежа двох господарчих споруд та сухої трави на території приватного домоволодіння, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями», - уточнив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Загалом над областю цієї ночі збили два БпЛА типу «Shahed 131/136».

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У Дніпропетровській області збивали «шахеди»

Підрозділи ПвК «Схід» збили 3 БпЛА над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив керівник ОДА Сергій Лисак.

Наші оборонці приземлили два «шахеди» та один розвідувальний дрон.

Російські війська гатять по регіону також з артилерії. Під вогнем опинилися Нікополь та Марганецька громада.

Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Пошкоджені приватний будинок та газогін.