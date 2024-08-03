Через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану.

У відомстві радять утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто зараз в Ізраїлі, закликають дотримуватися рекомендацій МЗС.

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«Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, які межують з ліванським та сирійським кордоном; територій, що межують із Сектором Гази; територій Західного берегу річки Йордан», - йдеться в повідомленні МЗС.

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Українцям радять зараз не їхати до Ізраїлю

Українцям, які нині перебувають в Ізраїлі радять уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях, виконувати законні вимоги правоохоронців, відстежувати офіційні повідомлення органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Під час перебування в Ізраїлі громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

що межують з ліванським та сирійським кордоном;

що межують із Сектором Гази;

Західного берегу р. Йордан.

Для отримання додаткової інформації слідкуйте за сайтом командування служби тилу ЦАХАЛ.

Громадянам України, які потрапили в надзвичайну ситуацію, необхідно звертатися до Посольства України в Ізраїлі. Також можна звертатися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.

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Громадянам України радять залишити Ліван

Також у МЗС оновили рекомендації українцям у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Лівані.

У відомстві наполегливо рекомендують утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації. Тим, хто перебуває в цій країні, радять виїхати.

Громадянам, які вирішили залишитися в Лівані, радять уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях, не залишати місця свого проживання без крайньої потреби, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість виїхати з країни якомога раніше.

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Протягом перебування в Лівані рекомендують утриматися від поїздок до територій:

що межують з сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);

Долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Громадянам України, які потрапили в надзвичайну ситуацію чи постали перед загрозою життю і здоров’ю, рекомендують невідкладно звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці. Також можна звертатися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Лідер «Хезболли» Хасан Насралла оголосив про «нову фазу» війни проти Ізраїлю.

За його словами, угрупування готує удар у відповідь на обстріл у Бейруті, внаслідок якого загинув командир організації Фуада Шукра.

Хасан Насралла заявив, що Ізраїль «перетнув червоні лінії», і відповідь «неминуча». За його словами, подальша ескалація в регіоні залежатиме від реакції Ізраїлю на майбутню відплату.

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Крім того, у США вважають, що Іран готується атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Про це пише Axios із посиланням на трьох неназваних американських чиновників.

За даними ЗМІ, Іран може напасти на Ізраїль найближчими днями. Не виключено, що до цієї атаки може приєднатися ліванське угрупування «Хезболла».