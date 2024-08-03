Протягом минулої доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

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Російські війська атакують на кількох напрямках.

Продовжують наступальні дії на Харківському напрямку та намагаються прорвати нашу оборону на Краматорському, Торецькому та Покровському напрямках.

Армія РФ продовжує штурмові дії на Харківщині

Російські війська продовжували наступальні (штурмові) дії на Харківському напрямку. Загалом тут відбулося шість бойових зіткнень.

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Йшли бої в районах Глибокого, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три бойових зіткнення. Росіяни атакували в районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 атак поблизу Макіївки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.

Ще 11 атак наші воїни відбили на Сіверському напрямку - біля Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині

На Краматорському напрямку війська агресора 12 разів спробували прорвати українську оборону в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

24 рази ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку - поблизу Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

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На Покровському напрямку українські оборонці відбили 36 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Желанне, Воздвиженка, Іванівка, Новоселівка Перша та Калинове. На цій ділянці фронту ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Тричі противник хотів прорвати українські оборонні позиції На Курахівському напрямку - біля Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Водяного та Степової Новосілки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районі Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області.

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Зеленський про найважчий напрямок на фронті

Ситуація на Покровському напрямку й надалі залишається найгарячішою.

Про це у своєму щоденному зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, на цій ділянці фронту потрібно посилювати відповідь ворогу.

«Там незмінно - найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту. Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – усі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту й на всьому сході нашої країни», - сказав глава держави.