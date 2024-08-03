Цієї ночі безпілотники масовано атакували Ростовську область РФ. 

Вибухи лунали на військовому аеродромі «Морозовськ» та в районі заводу «Атлас», де зберігаються нафтопродукти. 

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У Росії лунали вибухи біля аеродрому «Морозовськ»

Місцеві пабліки писали, що безпілотники атакували військовий аеродром армії РФ у Морозовську Ростовської області. 

Вибухи було чути в Ростові-на-Дону, у Батайську і Морозовську. 

На аеродромі «Морозовськ» дислокуються російські бомбардувальники Су-34. 

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Військове летовище відіграє важливу роль у війні, яку веде Росія проти України. 

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Під ударом також опинився комбінат «Атлас», що належить Росрезерву.

Він спеціалізується на зберіганні та постачанні нафтопродуктів для російської армії.

Завод розташований у Кам’янському районі. 

Атаку безпілотників підтвердив місцевий губернатор Василь Голубєв. За його словами, було 55 дронів. 

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Російський чиновник визнав, що внаслідок атаки постраждали складські об'єкти у Каменському та Морозовському районах. 

Дрони атакували нафтобазу у Бєлгородській області

Вночі дрони також атакували нафтобазу на території Бєлгородської області РФ. 

Губернатор регіону Вʼячеслав Гладков звинуватив у цьому Україну. 

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«Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів. Пожежні розрахунки оперативно ліквідували спалах. Постраждалих немає», - написав Гладков у телеграмі.

У російському Міноборони відзвітували нібито збили понад півсотні дронів над Ростовською, Курською, Бєлгородською, Орловською,  Рязанською та Воронезькою областями, а також над Азовським морем і Краснодарським краєм.

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