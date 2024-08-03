Цієї ночі безпілотники масовано атакували Ростовську область РФ. Вибухи лунали на військовому аеродромі «Морозовськ» та в районі заводу «Атлас», де зберігаються нафтопродукти. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. У Росії лунали вибухи біля аеродрому «Морозовськ» Місцеві пабліки писали, що безпілотники атакували військовий аеродром армії РФ у Морозовську Ростовської області. Вибухи було чути в Ростові-на-Дону, у Батайську і Морозовську.

На аеродромі «Морозовськ» дислокуються російські бомбардувальники Су-34. Advertisement Військове летовище відіграє важливу роль у війні, яку веде Росія проти України.

Під ударом також опинився комбінат «Атлас», що належить Росрезерву. Він спеціалізується на зберіганні та постачанні нафтопродуктів для російської армії. Завод розташований у Кам’янському районі.