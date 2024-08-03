Цієї ночі безпілотники масовано атакували Ростовську область РФ.
Вибухи лунали на військовому аеродромі «Морозовськ» та в районі заводу «Атлас», де зберігаються нафтопродукти.
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У Росії лунали вибухи біля аеродрому «Морозовськ»
Місцеві пабліки писали, що безпілотники атакували військовий аеродром армії РФ у Морозовську Ростовської області.
Вибухи було чути в Ростові-на-Дону, у Батайську і Морозовську.
На аеродромі «Морозовськ» дислокуються російські бомбардувальники Су-34.
Військове летовище відіграє важливу роль у війні, яку веде Росія проти України.
Під ударом також опинився комбінат «Атлас», що належить Росрезерву.
Він спеціалізується на зберіганні та постачанні нафтопродуктів для російської армії.
Завод розташований у Кам’янському районі.
Атаку безпілотників підтвердив місцевий губернатор Василь Голубєв. За його словами, було 55 дронів.
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Російський чиновник визнав, що внаслідок атаки постраждали складські об'єкти у Каменському та Морозовському районах.
Дрони атакували нафтобазу у Бєлгородській області
Вночі дрони також атакували нафтобазу на території Бєлгородської області РФ.
Губернатор регіону Вʼячеслав Гладков звинуватив у цьому Україну.
«Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів. Пожежні розрахунки оперативно ліквідували спалах. Постраждалих немає», - написав Гладков у телеграмі.
У російському Міноборони відзвітували нібито збили понад півсотні дронів над Ростовською, Курською, Бєлгородською, Орловською, Рязанською та Воронезькою областями, а також над Азовським морем і Краснодарським краєм.