З тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще вісім дітей.

Нині хлопці та дівчата разом зі своїми батьками у безпеці.

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Про це повідомив очільник ОДА Олександр Прокудін.

На підконтрольну Україні територію повернули ще 8 дітей

З окупації вдалося вивезти 5 дівчат та трьох хлопців.

Їм від 6 до 17 років.

«Нині вони разом зі своїми батьками знаходяться у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу», - зазначив Прокудін.

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Він подякував благодійній організації Save Ukraine за роботу з порятунку маленьких українців.

Кого повернули з окупації

Керівник Save Ukraine Микола Кулеба розповів про тих, кого вдалося повернути додому.

Для Сергія, одного з повернутих підлітків, це була друга спроба виїхати з окупації.

За словами Кулеби, на кордоні хлопця затримала російська поліція і погрожувала відправити у тюрму.

«На допиті звинувачували хлопця в тому, що він говорить їм неправду й обіцяли привезти екстрасенса, щоб той його загіпнозував і все розповів», - розповів Микола Кулеба.

Ще один врятований підліток Тарас розповів, що для звʼязку в окупованому рідному місті він купив російську сімку. Щойно юнак активував номер, одразу ж прийшло повідомлення, що можна приходити й влаштовуватися на російську службу за контрактом. Попри те, що власник сім-картки - Тарас - неповнолітній.

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14-річна Мирослава розповіла, як російський військовослужбовець на кордоні погрожував пістолетом, щоб вона йшла на допит.

Дівчина щаслива, що нарешті у безпеці.

«Я дуже зраділа, коли пройшли кордон, і ми кінець кінцем в Україні. Зараз почуваю себе дуже добре. Там залякують, бʼють, а тут вільна країна», - переказав слова дівчини Микола Кулеба.