Російські війська переміщують особовий склад у Вовчанську та ведуть наступальні дії.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

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Там зазначили, що росіяни прагнуть розширити зону контролю у північній та центральній частинах міста.

Ситуація на Харківському напрямку

У районі Глибокого противник здійснює заходи логістичного забезпечення.

Російські війська провели розподіл та розосередження особового складу по бойових позиціях.

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Окупанти активізували повітряну розвідку за допомогою БпЛА.

Водночас Сили оборони нанесли вогневе ураження по особовому складу противника під час його перегрупування у прикордонних районах РФ поблизу населеного пункту Сотницький Козачок.

Від початку цієї доби в зоні відповідальності ОТУ «Харків» відбулося 5 бойових зіткнень.

Росіяни атакують на кількох напрямках

Протягом доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення.

Росіяни штурмують на Харківському напрямку та намагаються прорвати нашу оборону на Краматорському, Торецькому та Покровському напрямках.

Найбільше ворожих атак й надалі фіксують на Покровському напрямку. Тут противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Українські оборонці відбили 36 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Желанне, Воздвиженка, Іванівка, Новоселівка Перша та Калинове.