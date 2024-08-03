Відключення світла можуть повернутися - якщо росіяни битимуть по українській енергетиці або ж в Україну знову прийде аномальна спека.

Про це попередив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, майже тиждень компанія не запроваджує обмежень споживання електроенергії. Адже в системі вистачає ресурсу на всі потреби.

Відключення світла в Україні

Однак за умови підвищення температури ситуація може погіршитись.

Advertisement

Також існує постійна загроза російських обстрілів по українській енергетиці.

«Я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися», - попередив Кудрицький.