Відключення світла можуть повернутися - якщо росіяни битимуть по українській енергетиці або ж в Україну знову прийде аномальна спека. 

Про це попередив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. 

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За його словами, майже тиждень компанія не запроваджує обмежень споживання електроенергії. Адже в системі вистачає ресурсу на всі потреби. 

Відключення світла в Україні 

Однак за умови підвищення температури ситуація може погіршитись. 

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Також існує постійна загроза російських обстрілів по українській енергетиці. 

«Я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися», - попередив Кудрицький.

В Укренерго не планують вимикати світло цими вихідними  - 3 та 4 серпня. Про зміну ситуації обіцяють повідомляти. 

За можливості, енергетики просять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. 

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