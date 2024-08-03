Відключення світла можуть повернутися - якщо росіяни битимуть по українській енергетиці або ж в Україну знову прийде аномальна спека.
Про це попередив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
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За його словами, майже тиждень компанія не запроваджує обмежень споживання електроенергії. Адже в системі вистачає ресурсу на всі потреби.
Відключення світла в Україні
Однак за умови підвищення температури ситуація може погіршитись.
Також існує постійна загроза російських обстрілів по українській енергетиці.
«Я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися», - попередив Кудрицький.
В Укренерго не планують вимикати світло цими вихідними - 3 та 4 серпня. Про зміну ситуації обіцяють повідомляти.
За можливості, енергетики просять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.