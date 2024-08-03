За останні два місяці середньодобові втрати росіян у війні проти України знизилися - з максимальних 1262 осіб на добу у травні до 1140 у липні.

Йдеться про вбитих та поранених.

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Такі дані назвали в британській розвідці.

Розвідка Британії проаналізувала втрати армії РФ

Попри це, останні три місяці стали «найдорожчими» в контексті втрат для російських військ з лютого 2022 року.

«Зменшення середньодобового показника, ймовірно, свідчить про зміцнення позицій російських військ на Харківському напрямку. Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для отримання більш широких оперативних переваг», - вважають у британській розвідці.

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Фахівці прогнозують, що протягом серпня рівень втрат РФ, ймовірно, перевищуватиме тисячу осіб на добу.

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Це пояснюють тим, що Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до Роботиного Запорізької області на півдні України.

Втрати Росії

За інформацією Генерального штабу, від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили майже 582 тисячі своїх вояк.

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Лише за останню добу у війську ворога - мінус 1170 осіб.

Також за добу противник не дорахується чотирьох танків, 27 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 52 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 58 одиниць автомобільної та спеціальної техніки й автоцистерн.