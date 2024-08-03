У Харкові затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі авто військових.

Про це повідомила Патрульна поліція.

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Підпал військового авто у Харкові

Вночі до поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто на проспекті Байрона.

На місце прибули правоохоронці. Вони виявили двох чоловіків, які спробували втекти.

Одного з них наздогнали. Під час перевірки у рюкзаку затриманого виявили легкозаймисті речовини.

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Також у його телефоні інспектори знайшли відео, яке вказувало на причетність до підпалу автомобіля.

Неподалік затримали ще одного підозрюваного.

Підозрювані діяли за завданням російських спецслужб

За інформацією обласної прокуратури, чоловіки хотіли заробити.

Для цього через Telegram налагодили контакт з «роботодавцем».

За попередньою інформацією, це був співробітник російської спецслужби.

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Від куратора чоловіки отримали завдання - підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Затриманим повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.