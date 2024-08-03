Сили оборони України вдарили по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.
Як повідомили в Генеральному штабі, сталося це 2 серпня.
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Удар завдали підрозділи ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил ЗСУ.
Українські військові змогли суттєво пошкодити 4 пускові установки ЗРК «Тріумф».
Російський підводний човен «Ростов-на-Дону» на дні
У порту Севастополя наші воїни влучили також у підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».
Зазначається, що судно затонуло на місці.
Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО - клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети «Калібр».
«Ростов-на-Дону» ввели в експлуатацію 26 грудня 2014 року.
13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.
Вночі росіяни атакували ракетами та дронами
Росіяни займалися його ремонтом та проводили випробування в акваторії Севастопольської гавані.
Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.
«Знищення «Ростову-на-Дону» черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря», - підсумували у штабі.
Дрони ГУР уразили нафтокомбінат «Атлас» у Ростовській області
Цієї ночі дрони ГУР уразили склад паливно-мастильних матеріалів на території комбінату «Атлас» у Ростовській області РФ.
Зазначається, що комбінат атакували 15 БПЛА.
У результаті влучання на території бази розпочалася пожежа.
За даними джерел в українській розвідці, цей склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів російським підрозділам на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
Сили оборони вдарили по аеродрому «Морозовськ»
Також у ніч на 3 серпня Сили оборони атакували російський аеродром «Морозовськ».
Внаслідок бойової роботи вдалося уразити склади з боєприпасами. Про це повідомили в Генштабі.
Згодом джерела додали, що СБУ та Сили оборони зачистили «Морозовськ» від ППО, авіації та КАБів.
Окрім аеродрому, безпілотники прилетіли на нафтобазу «Губкінська» в Бєлгородській області.