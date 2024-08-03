Сили оборони України вдарили по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили в Генеральному штабі, сталося це 2 серпня.

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Удар завдали підрозділи ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил ЗСУ.

Українські військові змогли суттєво пошкодити 4 пускові установки ЗРК «Тріумф».

Російський підводний човен «Ростов-на-Дону» на дні

У порту Севастополя наші воїни влучили також у підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».

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Зазначається, що судно затонуло на місці.

Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО - клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети «Калібр».

«Ростов-на-Дону» ввели в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.

Більше по темі Вночі росіяни атакували ракетами та дронами На Полтавщині через атаку РФ пошкоджена залізнична інфраструктура.

Росіяни займалися його ремонтом та проводили випробування в акваторії Севастопольської гавані.

Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

«Знищення «Ростову-на-Дону» черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря», - підсумували у штабі.

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Дрони ГУР уразили нафтокомбінат «Атлас» у Ростовській області

Цієї ночі дрони ГУР уразили склад паливно-мастильних матеріалів на території комбінату «Атлас» у Ростовській області РФ.

Зазначається, що комбінат атакували 15 БПЛА.

У результаті влучання на території бази розпочалася пожежа.

За даними джерел в українській розвідці, цей склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів російським підрозділам на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Сили оборони вдарили по аеродрому «Морозовськ»

Також у ніч на 3 серпня Сили оборони атакували російський аеродром «Морозовськ».

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Внаслідок бойової роботи вдалося уразити склади з боєприпасами. Про це повідомили в Генштабі.

Згодом джерела додали, що СБУ та Сили оборони зачистили «Морозовськ» від ППО, авіації та КАБів.

Окрім аеродрому, безпілотники прилетіли на нафтобазу «Губкінська» в Бєлгородській області.