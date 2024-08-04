У соцмережах з'явилося фото, на якому може бути український полонений, якого жорстоко вбили росіяни.

На поширеному фото видно людське тіло з відрізаними кінцівками та головою.

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Вбивство українського полоненого

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через ймовірне жорстоке вбивство українського полоненого.

Він також закликав українських правоохоронців перевірили особу вбитого та факт цього злочину.

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«Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству», - зазначив український омбудсмен.

Він нагадав, що військовополонені перебувають у руках держави-агресора і саме вона відповідає за поводження з ними.

«Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій РФ», - зауважив Дмитро Лубінець.

Росія порушує міжнародне право

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства та розчленування українського військового.

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Правоохоронці перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, про ймовірну жорстоку страту українського полоненого росіянами.

«Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок - чергове нагадування, що терористичний режим РФ - це зло. Зло має бути покаране», - наголосив генпрокурор України Андрій Костін.

Злочин кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством - ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.