Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду з Республіки Корея та виграла «золото» Олімпійських ігор. 

«ВОНИ ЦЕ ЗРОБИЛИ! Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова - Олімпійські чемпіонки у командній шаблі!» - повідомили в НОК України про перемогу. 

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Перше «золото» України на Олімпіаді

Українська команда в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової перемогла з рахунком 45:42.

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Вирішальну битву виграла Ольга Харлан. 

Жіноча збірна з фехтування перемогла Південну Корею. 3 серпня 2024 року / AFP

  • В 1/4 фіналу українки схрестили зброю з італійками. Від початку наша команда заволоділа ініціативою (15:11), але у ході протистояння суперниці таки змогли відігратися (34:35). І знову ж українки проявили справжній характер - останнє слово залишилося за ними: 45:37
  • В 1/2 фіналу наші фехтувальниці зустрілися зі збірною Японії. Українки не залишили жодних шансів своїм суперницям, програвши лише один бій з дев'яти. Спортсменки швидко відігралися, перевернувши рахунок з 17:20 на 25:22, і більше лідерства не втрачали. Переможну крапку для команди поставила Ольга Харлан - 45:32
  • У фіналі на дівчат очікувала збірна Південної Кореї. У надзвичайно напруженому поєдинку українкам щоразу доводилося відіграватися, адже кореянки були попереду. Проте у заключному дев'ятому бою Ольга Харлан змогла перевернути хід гри та здобути надважливу перемогу для команди та всієї України - 45:42.

Цей командний фінал став для українок третім в історії Ігор.

Вперше з 2016 року українські фехтувальниці виступили у жіночій командній шаблі на Олімпіаді. 

Ольга Харлан під час паризьких Олімпійських ігор. 3 серпня 2024 року / AFP

Збірна України має три олімпійські медалі

«Золото» українських фехтувальниць - третя медаль України на Олімпіаді-2024. 

Реакція Ольги Харлан на перемогу. 3 серпня 2024 року / AFP

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Першу медаль здобула Ольга Харлан 30 липня. В індивідуальному змаганні вона стала третьою та отримала «бронзу». 

Першого серпня срібну нагороду нашій збірній приніс стрілець Сергій Куліш. 

Ольга Харлан - абсолютна рекордсменка України

Для Ольги Харлан «золото» з командної шаблі - вже шоста олімпійська медаль в її скарбничці. 

Тепер фехтувальниця - найтитулованіша спортсменка в історії незалежності України. 

На рахунку Ольги Харлан три індивідуальні «бронзи» та три командні нагороди: два «золота» та одне «срібло». 

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