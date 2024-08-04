Жіноча збірна з фехтування перемогла Південну Корею. 3 серпня 2024 року / AFP

Українська команда в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової перемогла з рахунком 45:42.

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«ВОНИ ЦЕ ЗРОБИЛИ! Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова - Олімпійські чемпіонки у командній шаблі!» - повідомили в НОК України про перемогу.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду з Республіки Корея та виграла «золото» Олімпійських ігор.

Цей командний фінал став для українок третім в історії Ігор.

Вперше з 2016 року українські фехтувальниці виступили у жіночій командній шаблі на Олімпіаді.

Ольга Харлан під час паризьких Олімпійських ігор. 3 серпня 2024 року / AFP

Збірна України має три олімпійські медалі

«Золото» українських фехтувальниць - третя медаль України на Олімпіаді-2024.

Реакція Ольги Харлан на перемогу. 3 серпня 2024 року / AFP

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Першу медаль здобула Ольга Харлан 30 липня. В індивідуальному змаганні вона стала третьою та отримала «бронзу».

Першого серпня срібну нагороду нашій збірній приніс стрілець Сергій Куліш.

Ольга Харлан - абсолютна рекордсменка України

Для Ольги Харлан «золото» з командної шаблі - вже шоста олімпійська медаль в її скарбничці.

Тепер фехтувальниця - найтитулованіша спортсменка в історії незалежності України.