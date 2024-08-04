Українські військові збили всі 5 «шахедів», якими росіяни атакували цієї ночі. 

Про це повідомили в Повітряних силах. 

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Окупанти запустили ударні дрони з території Курської області. 

Росіяни атакували дронами та ракетами

Наша ППО працювала у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях. 

Зокрема, бійці ПвК «Схід» знищили ворожий «шахед» на території Дніпропетровської області. Ще один ударний дрон оборонці неба збили на Херсонщині. 

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Двома ракетами С-300 росіяни вдарили по Харківщині. 

Дві керовані авіаційні ракети Х-59 ворог спрямував по Полтавщині. У цьому випадку атакували з повітряного простору Курської області. 

Ворог атакував Полтавщину

Оновлено 9:30 

ППО знищила майже всі
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ППО знищила майже всі "Шахеди" під час нічного нальоту на Україну

Повітряним силам вдалося ліквідувати також більшість ракет, якими Росія атакувала Україну.

На Полтавщині через російську атаку пошкоджена залізнична інфраструктура.

Затримується низка поїздів. 

Про це попередили в Укрзалізниці. 

«Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками», - йдеться в повідомленні. 

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Внаслідок обстрілу пошкоджені колії, контактна мережа та опори. 

У компанії кажуть, що вже провели відновлювальні роботи. Частину поїздів пропущено із резервними тепловозами. Наразі практично повністю поновили й енергопостачання.

Ніхто не постраждав. 

Про роботу ППО в області раніше повідомляв керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Вибухи було чутно у Миргородському районі.

«За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає», - написав Пронін. 

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