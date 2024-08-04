Українські військові збили всі 5 «шахедів», якими росіяни атакували цієї ночі.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Окупанти запустили ударні дрони з території Курської області.

Росіяни атакували дронами та ракетами

Наша ППО працювала у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Зокрема, бійці ПвК «Схід» знищили ворожий «шахед» на території Дніпропетровської області. Ще один ударний дрон оборонці неба збили на Херсонщині.

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Двома ракетами С-300 росіяни вдарили по Харківщині.

Дві керовані авіаційні ракети Х-59 ворог спрямував по Полтавщині. У цьому випадку атакували з повітряного простору Курської області.

Ворог атакував Полтавщину

Оновлено 9:30

На Полтавщині через російську атаку пошкоджена залізнична інфраструктура.

Затримується низка поїздів.

Про це попередили в Укрзалізниці.

«Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками», - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок обстрілу пошкоджені колії, контактна мережа та опори.

У компанії кажуть, що вже провели відновлювальні роботи. Частину поїздів пропущено із резервними тепловозами. Наразі практично повністю поновили й енергопостачання.

Ніхто не постраждав.

Про роботу ППО в області раніше повідомляв керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Вибухи було чутно у Миргородському районі.

«За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає», - написав Пронін.