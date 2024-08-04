Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

На Харківському напрямку тривають бої

Шість боїв за добу відбулося на Харківському напрямку. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксували 19 бойових зіткнень - біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки.

Advertisement

Росіяни активні на Донеччині

Вісім разів російські війська атакували неподалік Макіївки, Невського та Тернів на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку росіяни штурмували поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося 12 боїв у районах Васюківки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку відбулося 20 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка.

Advertisement

Противник намагався прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку. Тут українські військові зупинили 11 ворожих атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку російські війська здійснили сім штурмів поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

Безуспішними були дві наступальні дії окупантів неподалік Роботиного на Оріхівському напрямку.

На Гуляйпільському й Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін.

Advertisement

Ситуація на кордоні

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність та обстрілює прикордонні населені пункти з російської території.

Тут окупанти гатять з мінометів та артилерії.

Також ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.