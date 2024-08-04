Понад 8 тисяч ворожих цілей знищили наші Повітряні сили від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив командувач Микола Олещук.

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Сьогодні оборонці неба відзначають професійне свято.

Як працюють Повітряні сили

На рахунку наших захисників - сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників.

Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів. Більшість - на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

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Командувач Повітряних сил наголосив, що битва за небо триває. Адже ворог щодня атакує ракетами та дронами.

«Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі», - зазначив Микола Олещук.