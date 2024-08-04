Іран може вдарити по Ізраїлю у понеділок, 5 серпня.

Про це повідомляє Axios із посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців.

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Іран може атакувати Ізраїль 5 серпня

Американські офіційні особи вважають, що ймовірна атака Ірану проходитиме за тим же сценарієм, що й удар 13 квітня. Але, можливо, буде масштабнішою. Крім того, до цієї атаки може приєднатися ліванське угруповання «Хезболла».

Видання пише, що на тлі можливого нападу США нарощують свої сили на Близькому Сході та надсилають до регіону більше військових кораблів і винищувачів.

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За даними Axios, адміністрація президента США Джо Байдена стурбована, що може бути важче мобілізувати ту саму міжнародну та регіональну коаліцію країн, яка допомагала Ізраїлю під час попередньої іранської атаки. Адже ліквідація політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії відбувається в контексті війни між Ізраїлем і ХАМАС, яка викликала антиізраїльські настрої в усьому регіоні.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Лідери Ірану та «Хезболли» пообіцяли помститися за вбивства головного військового командира «Хезболли» Фуада Шукра та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

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Лідер «Хезболли» Хасан Насралла оголосив про «нову фазу» війни проти Ізраїлю.

За його словами, угрупування готує удар у відповідь на обстріл у Бейруті, внаслідок якого загинув командир організації Фуада Шукра.

Хасан Насралла заявив, що Ізраїль «перетнув червоні лінії», і відповідь «неминуча». За його словами, подальша ескалація в регіоні залежатиме від реакції Ізраїлю на майбутню відплату.

Українцям радять не їхати до Ізраїлю та Лівану

Через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану.

Українців закликають виїхати з цих країн.

Тим, хто досі залишається в Ізраїлі та Лівані, радять уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях, пам'ятати про заходи безпеки, виконувати законні вимоги правоохоронців та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

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Напередодні з Лівану евакуювали 30 українців. Це жінки та діти.

Співробітники ГУР та МЗС продовжують працювати над наданням допомоги громадянам України, які перебувають в Лівані. Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які хочуть залишити ліванську територію.