Усі ми не раз готувалися до співбесіди. Це могла бути професійна розмова, бесіда для зарахування в ліцей або мовну школу. Іноді в ці дні ми сильно нервуємо, переживаємо та стресуємо, або навпаки можемо бути повністю спокійними, бо впевнені в успіху. Проте краще йти на розмову з рекрутером підготовленим. Ми зібрали для вас поради, щоб ви мали успіх на будь-якому інтерв’ю.

Підготовка до співбесіди

Готуватися. Найперше необхідно створити своє резюме. Внести туди всю необхідну інформацію про свої навички та минулий досвід роботи. Підготувати відповіді на загальні питання: Де раніше працювали? Чого пішли з попереднього місця роботи? Чому обрали саме цю компанію? Які ваші сильні/слабкі сторони? Як ви дієте в стресовій ситуації? та багато інших.

Найперше необхідно створити своє резюме. Внести туди всю необхідну інформацію про свої навички та минулий досвід роботи. Підготувати відповіді на загальні питання: Де раніше працювали? Чого пішли з попереднього місця роботи? Чому обрали саме цю компанію? Які ваші сильні/слабкі сторони? Як ви дієте в стресовій ситуації? та багато інших. Дізнайтесь більше про компанію. Перед тим, як відправляти резюме, дізнайтеся більше про компанію, у якій хочете працювати. Компанії мають різні підходи до роботи й деякі можуть вас не задовольнити. Також це вам знадобиться під час розмови, адже вас можуть щось запитати щось пов’язано з історією компанії, і щоб не нервувати потім, підготуйтесь зараз.

Перед тим, як відправляти резюме, дізнайтеся більше про компанію, у якій хочете працювати. Компанії мають різні підходи до роботи й деякі можуть вас не задовольнити. Також це вам знадобиться під час розмови, адже вас можуть щось запитати щось пов’язано з історією компанії, і щоб не нервувати потім, підготуйтесь зараз. Зовнішній вигляд. Подбайте про свій зовнішній вигляд. На інтерв’ю необхідно прийти охайним та мати пристойний вигляд. Краще одягнути щось в офісному стилі, або щось просте, повсякденне. Навіть якщо зустріч онлайн, подбайте про свій верх та задній фон, щоб усе було в порядку. Не треба одягати щось спортивне, або відверте, як мінісукня, або кофта з великим декольте.

Подбайте про свій зовнішній вигляд. На інтерв’ю необхідно прийти охайним та мати пристойний вигляд. Краще одягнути щось в офісному стилі, або щось просте, повсякденне. Навіть якщо зустріч онлайн, подбайте про свій верх та задній фон, щоб усе було в порядку. Не треба одягати щось спортивне, або відверте, як мінісукня, або кофта з великим декольте. Тайм-менеджмент. За день до співбесіди перегляньте, як добратися до офісу та розплануйте час. Найкраще закласти запасні 15–20 хв, щоб не запізнитися. Ляжте спати раніше, щоб на зустрічі ви були бадьорими. Якщо інтерв’ю онлайн, то налаштуйте все завчасно та придумайте план дій на випадок відключення світла. Наприклад, якщо у вас вимкнули електрику, напишіть рекрутеру, що трошки затримаєтесь і поясніть причину. Після підіть у кафе, де є генератор і знайдіть тихе місце для розмови.

Необхідно зацікавити рекрутера в вашій кандидатурі. Фото: cleverstaff.net

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Про поведінку під час співбесіди

Зберігайте спокій. Нервовість та невпевненість не допоможуть вам пройти співбесіду. Навпаки, рекрутер матиме сумніви щодо вашої кандидатури та пізніше вибере більш урівноваженого кандидата. Будьте спокійними, якщо це ваша робота, то вона дістанеться саме вам. Якщо ні, то для вас це буде хороший додатковий досвід.

Нервовість та невпевненість не допоможуть вам пройти співбесіду. Навпаки, рекрутер матиме сумніви щодо вашої кандидатури та пізніше вибере більш урівноваженого кандидата. Будьте спокійними, якщо це ваша робота, то вона дістанеться саме вам. Якщо ні, то для вас це буде хороший додатковий досвід. Поведінка. Слідкуйте за своєю поведінкою, жестами та тоном. Посмішка, візуальний контакт, рівна постава та розмірена ходьба демонструють вашу рішучість щодо роботи. Врівноважена відповідь, впевненість у словах та спокійний тон показують вашу зацікавленість у вакансії та любов до вашої професії.

Слідкуйте за своєю поведінкою, жестами та тоном. Посмішка, візуальний контакт, рівна постава та розмірена ходьба демонструють вашу рішучість щодо роботи. Врівноважена відповідь, впевненість у словах та спокійний тон показують вашу зацікавленість у вакансії та любов до вашої професії. Презентуйте себе. У розмові з рекрутером вам необхідно продати себе. Тобто необхідно розповісти про себе якомога більше, щоб компанія зацікавилася саме вами та надала перевагу вашій кандидатурі з-поміж інших. Покажіть свою унікальність. Найкраще додатково розповідати ту інформацію, яка не вказана у вашому резюме, тоді розмова буде цікавішою та насиченою.

У розмові з рекрутером вам необхідно продати себе. Тобто необхідно розповісти про себе якомога більше, щоб компанія зацікавилася саме вами та надала перевагу вашій кандидатурі з-поміж інших. Покажіть свою унікальність. Найкраще додатково розповідати ту інформацію, яка не вказана у вашому резюме, тоді розмова буде цікавішою та насиченою. Зацікавленість компанією. Можна завчасно підготувати питання про посаду та компанію. Чи вже в процесі розмови уточнити деякі нюанси. Різні питання про компанію та посаду демонструють вашу зацікавленість, мотивацію та бажання працювати саме тут.

Навіть під час онлайн-інтерв'ю необхідно мати презентабельний вигляд та бути готовим до відключення світла. Фото: rbc.ua

Що робити після співбесіди

Винагорода за співбесіду. Все! Можна видихати, ваша розмова з рекрутером закінчилася. Після неї можна сходити в кафе та купити собі каву зі смаколиком. Можна себе винагородити чимось іншим, тим самим ви кажете собі «Я молодець, я пройшов це інтерв’ю».

Все! Можна видихати, ваша розмова з рекрутером закінчилася. Після неї можна сходити в кафе та купити собі каву зі смаколиком. Можна себе винагородити чимось іншим, тим самим ви кажете собі «Я молодець, я пройшов це інтерв’ю». Зацікавила посада — дійте. Після проходження співбесіди запитайте себе: «Чи дійсно я хочу тут працювати?». Якщо відповідь позитивна — дійте. Якщо вам все сподобалося, то не чекайте, поки вам надішлють відповідь. Напишіть першими. Подякуйте за співбесіду, розкажіть, що сподобалося та підсумуйте, чому саме ви підходите. Уточніть про час, коли має бути зворотна відповідь і чекайте.

Кожна співбесіда - це цінний досвід в вашому житті. Фото: dyvys.info

Кожна пройдена співбесіда – це новий досвід, через який ми стаємо впевненішими. Іноді ми можемо отримати пропозицію роботи з першого разу, іноді з п’ятого чи десятого. Проте кожна розмова з рекрутером робить нас мудрішими, адже ми вже більше розуміємо, що варто казати, а що ні, як краще діяти та, що ліпше вдягнути.

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Так само ми починаємо краще розуміти, що саме ми хочемо від посади та вже згодом виникають нові питання та бажання. Навіть якщо ви отримали відмову – це теж хороша можливість подивитися на свої слабкі сторони, удосконалити себе та згодом отримати омріяну роботу.