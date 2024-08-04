Росія має на меті використовувати іранських проксі для протистояння з країнами Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Аналітики зазначають, що нещодавно Кремль планував передати ракети та інше військове обладнання підтримуваним Іраном хуситам у Ємені. 

Але зрештою відмовився від свого наміру через дипломатичний тиск із боку США й Саудівської Аравії.

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«Цей план Росії підкреслює її зростаюче військове партнерство з Іраном. Ймовірно Росія має на меті використовувати іранських проксі для опосередкованого протистояння з Заходом та впливу на формування його рішень», - вважають в ISW.

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За словами американських чиновників, Росія розглядає озброєння та консультування єменських хуситів як відповідь на зняття деяких обмежень США на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії.

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На думку експертів Інституту, готовність Кремля розглянути можливість підтримки хуситів є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і засвідчує дедалі більшу залежність Росії від Ірану у поставках високоточної зброї та компонентів.

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Проте підвищена готовність Росії використовувати Іран та його союзників для опосередкованого протистояння із Заходом завадить спробам РФ представляти свою зовнішню політику на Близькому Сході як «збалансовану» та може ще більше ускладнити відносини Росії з іншими країнами, вважають аналітики ISW.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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