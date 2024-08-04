Росіяни запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя через Гранітне/Маловодне.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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РФ запустила залізницю з Ростова до Маріуполя

За його словами, про запуск залізниці свідчить збільшення кількості потягів на окупованій частині Донеччини.

За даними Андрющенка, зафіксовано:

- станція Асланово: щеплені в дві сплотки чотири магістральні тепловози в кольорах РЖД (російська залізниця) з причепленими вантажними вагонами

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- станція Кальчик: зафіксовано один магістральний тепловоз в кольорах РЖД

- станція Сартана: зафіксовано сім пасажирських вагонів в кольорах РЖД з вказівкою (табличками) «Екатеринбург».

Петро Андрющенко не виключає, що запуск залізниці може кардинально змінити ситуацію на фронті - через покращення логістики росіян.

«Все це, а також певні деталі, які не маю права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт. Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено», - зазначив радник мера Маріуполя.

Що відомо про будівництво залізниці

Радник мера Маріуполя зазначив, що росіяни відновили залізницю за 13 місяців.

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На три місяці будівництво затримали удари Сил оборони та диверсія партизан в Кальчицькому кар'єрі.

«Через удари Сил оборони України взимку будівництво було сповільнено на два місяці. Через диверсію в Кальчикському кар’єрі Маріупольським Спротивом - ще на місяць відтермінувалось», - уточнив Андрющенко.