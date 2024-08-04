Російські війська використовують найманців з Єгипту для боїв у Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

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На цій ділянці фронту російські окупанти й надалі намагаються вклинитися в оборону наших військ.

Бої за Вовчанськ

За словами військових, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу.

«Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста», - розповіли в ОТУ «Харків».

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Для ведення бойових дій РФ залучає добровольців з Єгипту.

«До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту», - зазначили військові.

У районі Глибокого росіяни переміщують та розосереджують особовий склад по бойових позиціях. Безуспішно намагалися атакувати позиції Сил оборони.

У районі російського населеного пункту Лозовая Рудка окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.

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РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську

Напередодні в ОТУ «Харків» повідомляли, що росіяни прагнуть розширити зону контролю у північній та центральній частинах Вовчанська.

Для цього окупаційні війська переміщують особовий склад та ведуть наступальні дії.

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося шість боїв.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.