Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив до Африки.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
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Четверте африканське турне міністра триватиме до 8 серпня.
Очільник МЗС України вперше відвідає Малаві, Замбію і Маврикій
Цього разу Дмитро Кулеба відвідає Малаві, Замбію та Маврикій.
«Четверте Африканське турне глави МЗС має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки. Всі три країни - Малаві, Замбію та Маврикій - міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії», - йдеться в повідомленні МЗС.
Дипломат проведе переговори зі своїми колегами, керівництвом держав, а також зустрінеться з представниками бізнесу та культури.
На порядку денному - розвиток двосторонніх відносин.
Серед ключових тем - участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу.
Африканське турне Кулеби: про що говоритимуть
Особливим акцентом переговорів у Малаві стане роль України в забезпеченні продовольчої безпеки: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма «Grain From Ukraine».
У Замбії міністр обговорить розвиток двосторонніх відносин, політичного діалогу та співпраці в рамках міжнародних організацій.
У Маврикії особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України.