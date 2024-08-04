В останній день липня Україна отримала перші десять винищувачів F-16 з 79 можливих.

Про це пише The Economist.

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За даними видання, до кінця 2024 року наша держава має отримати 20 таких літаків.

Решта F-16 прибудуть в Україну партіями протягом 2025 року.

Україна отримала 10 винищувачів F-16, - ЗМІ

Журналісти наводять думку колишнього командувача американськими силами в Європі Бена Ходжеса. Він розчарований тим, скільки часу знадобилося, аби доставити літаки в Україну.

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За словами Ходжеса, однією з причин затримки надання достатньої кількості F-16 є «жалюгідна» відсутність навчальних місць для українських пілотів - «політичне рішення адміністрації».

Серед інших причин журналісти називають також мовний бар'єр та будівництво інфраструктури для прийому західних винищувачів.

The Economist пише, що може пройти деякий час, перш ніж F-16 зможуть мати значний вплив. Оскільки кількість літаків збільшується повільно.

Більше по темі Частину переданих Києву F-16 розмістять на іноземних авіабазах Україна розмістить деякі винущувачі F-16 за своїми межами, щоби вберегти їх від російських ударів.

Крім того, потрібен час для інтеграції F-16 до української системи протиповітряної оборони та набуття досвіду експлуатації.

«Проте, прибуття F-16 знаменує собою початок розбудови повітряних сил за стандартами НАТО. Це підключає Україну до добре розвиненого ланцюга постачання F-16. Системи озброєнь НАТО, такі як ракети Storm Shadow/Scalp, будуть набагато ефективнішими, якщо їх буде перевозити літак, для якого вони були розроблені, а не встановлювати на застарілі МіГи», - пише видання.

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Перші F-16 в Україні

31 липня агентство Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16.

Видання писало, що західні союзники дотримались дедлайну передати частину літаків до кінця липня. Зазначалося, що йдеться про незначну кількість винищувачів.

The Times, посилаючись на власне джерело, повідомляло, що Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів.

Очікувалося, що ще кілька F-16 скоро прибудуть із Данії.

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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що ЗСУ вже отримали першу партію цих літаків від західних союзників.