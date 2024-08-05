Чемпіонка світу в стрибках у висоту 22-річна Ярослава Магучіх здобула для України другу золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі, взявши висоту 2,00 м – досить, аби залишити позаду австралійку Ніколу Оліслагерс, але значно нижче за 2,10 – рекорд, який вона встановила минулого місяця. Ще одна українка – 29-річна Ірина Геращенко – розділила третє місце на олімпійському п’єдесталі з Елеанор Паттерсон, теж австралійкою: обидві стрибнули на 1,95 м. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

🥇🥉Two medals for Ukraine in high jump at Paris Olympics! Yaroslava Mahuchikh won gold, clearing the bar of 2m, while Iryna Gerashchenko got bronze jumping 1.96m.



Proud of our athletes beyond words💪🇺🇦 pic.twitter.com/L7HYkZczDl — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) August 4, 2024

Цим олімпійським золотом Магучіх увінчала свою скарбничку трофеїв, у якій уже має бронзову олімпійську медаль, дві срібні та золоту медаль чемпіонки світу (минулого місяця в Будапешті вона побила рекорд болгарки Стефки Костадінової, який тримався з 1987 року). У суботу Україна виборола свою першу золоту медаль на Паризькій Олімпіаді – команда шаблісток здолала команду Південної Кореї. «Українці перемагають!», – написав у соцмережах Президент Володимир Зеленський під фотографією золотої медалі. Відсвяткувавши перемогу на полі разом із бронзовою призеркою Геращенко на очах в українських уболівальників, Магучіх вигукнула прямо в камеру: «Україно, я везу золото додому!». Advertisement «Хочу подякувати Збройним силам України, військовим, волонтерам. Це медаль для всієї країни» – сказала вона в інтерв’ю для «Суспільного Спорт». Перед Олімпіадою в Західних медіа з захопленням писали про Магучіх, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії виїхала під обстрілами зі свого рідного Дніпра і жила в сільському будинку своєї тренерки, де вони під час тривог разом ховалися в погребі. Дорога на машині до європейських столиць на міжнародні змагання іноді займала аж шість днів.

Колишня керівниця передвиборчого штабу Трампа тепер лобіює українського мільярдера Advertisement Як повідомила в неділю компанія ABC News, керівниця передвиборчого штабу, а потім старша радниця колишнього президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей віднині представляє інтереси фонду українського мільярдера Віктора Пінчука. Свого часу Пінчук перевів 150 тисяч доларів на рахунок благодійної організації Трампа (не будучи громадянином США, він не міг законно давати гроші на передвиборчу кампанію Трампа), і цей факт став частиною спеціального розслідування Департаменту юстиції США у справі про втручання Кремля у президентські вибори 2016 року, на яких переміг Трамп. Ще в 2004 році Пінчук заснував Ялтинську європейську стратегію (Yalta European Strategy) – щорічну конференцію українських і закордонних політиків та підприємців, мета якої – сприяння розвитку України та підтримка її євроінтеграційних прагнень. В обмін на ті 150 тисяч доларів Пінчук попросив Трампа взяти участь у конференції, що той і зробив у 2015 році – через відеозв’язок. Advertisement Пінчук – на той час депутат Верховної Ради – був замішаний у корупційному скандалі: його підозрювали у вимаганні мільйонів доларів від іншого олігарха – Ігоря Коломойського – за частку в державній енергетичній компанії. Пінчук є зятем колишнього президента України Леоніда Кучми, про причетність якого до скандалу також говорилося. За повідомленням ABC News, Конвей представляє британський офіс Фонду Віктора Пінчука, який є «зареєстрованою у Великій Британії неакціонерною, приватною, неполітичною благодійною компанією, діяльність якої спрямована на просування мистецьких, наукових і благодійних ініціатив і проєктів в Україні та тих, що пов’язані з Україною». Advertisement Як сказано в документах, Конвей як лобістка Фонду має, серед іншого, вмовити американських високопосадовців «відвідати щорічну конференцію YES у Києві 13 – 14 вересня», а також здійснювати вплив на американських політиків у питаннях, що стосуються України. Зарплатня Конвей складатиме 50 тисяч доларів на місяць. Ця посада ставить її у політичне протиріччя з Джей Ді Венсом, який балотується на пост віцепрезидента і який неодноразово виступав проти допомоги Україні. У неділю дуже багато говорилося про те, що Конвей використовує свої зв’язки для зображення цього ізоляціоніста в негативному світлі. Advertisement

Kellyanne Conway denies she’s behind Vance attacks while registering as foreign agent for Ukraine https://t.co/hArgt9fEVy via @BIZPACReview — Carol Abreu (@CarolAb25084572) August 4, 2024

Уряд Малі пориває з Україною після неприємних для нього перемог повстанців Речник уряду Малі полковник Абдулайє Майґа заявив у неділю, що Бамако «негайно» розірве відносини з Києвом. Заява пролунала після того, як Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) визнало, що доклалося до розгрому російських найманців, надавши розвідувальну інформацію повстанцям-туарегам, які борються проти кривавої військової хунти Малі. 29 липня представник ГУР Андрій Юсов сказав в ефірі Телемарафону, що українська розвідка надала малійським повстанцям «необхідну інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців». Того ж дня Kyiv Post опублікував ексклюзивне фото туарезьких повстанців, які знялися з українським прапором одразу після того, як розгромили колону «вагнерівців» у Малі. Найманці ПВК «Вагнера» допомагають російському уряду добувати корисні копалини в Африці. За даними The Blood Gold Report, за останні два роки там з їхньою допомогою було добуто золота на 2,5 мільярда доларів, які Путін витратив на війну з Україною. 26 липня малійські повстанці заявили, що вбили близько 20 «вагнерівців», а минулого четверга – що вбили 84 російські найманці і 47 малійських солдатів. Малійська хунта, яка є союзницею Кремля, заявила, що дії Києва порушили державний суверенітет Малі, назвавши їх «підтримкою міжнародного тероризму».