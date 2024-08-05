Перехідний уряд Республіки Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною і звинуватив Київ у допомозі туарегам, назвавши це "підтримкою міжнародного тероризму", повідомив речник уряду Малі Абдулайє Майґа в соцмережі Х (колишній Twitter).
Малі розірвала дипвідносини з Україною – що відомо
"Дії української влади порушують суверенітет Малі, виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією", – повідомляється у відповідному комюніке.
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Уряд країни рішуче засудив "українську агресію" та ворожість Києва, що нібито суперечить позиції нейтралітету, якої дотримується Малі. У заяві зазначається, що республіка завжди закликала до мирного врегулювання "кризи" між Росією та Україною.
"Перехідний уряд Республіки Малі повністю дотримується діагнозу, встановленого Російською Федерацією, яка, проте, впродовж багатьох років попереджала світ про неонацистський і лиходійський характер української влади, яка сьогодні є союзником міжнародного тероризму та далека від прагнення до миру і стабільності українського народу", – додали в документі.
Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною
COMMUNIQUE N°068 DU GOUVERNEMENT DE LA TRANSITION pic.twitter.com/eg5NPGYyq2— Colonel Abdoulaye Maïga (@Colonel_Maiga) August 4, 2024
Знищення найманців ПВК "Вагнер" у Малі – що відомо
29 липня Kyiv Post отримав унікальне фото малійських повстанців-туарегів, які позують з українським прапором після нещодавньої перемоги над найманцями "Вагнера" в Африці, демонструючи свою підтримку Україні.
Україна всебічно підтримує будь-які сили в різних частинах Африки, які борються з терористами з російської ПВК.
Джерела Kyiv Post у Силах оборони та безпеки України також підтвердили автентичність фото.
Армія Малі та її російські союзники зазнали серйозної невдачі та значних втрат 27 липня. Повстанці-туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною "Вагнера" у цій африканській країні.
Бій стався в місті Тінзауатен 25 та 26 липня. Спочатку повідомлялося, що внаслідок бою загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", а інші потрапили в полон.
1 серпня повстанці заявили, що знищили понад 80 "вагнерівців" і майже 50 солдатів армії Малі.
Кілька місяців тому Kyiv Post отримав ексклюзивне відео, на якому українські спецпризначенці допитують захоплених російських найманців з ПВК "Вагнера" в Республіці Судан.