Перехідний уряд Республіки Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною і звинуватив Київ у допомозі туарегам, назвавши це "підтримкою міжнародного тероризму", повідомив речник уряду Малі Абдулайє Майґа в соцмережі Х (колишній Twitter).

Малі розірвала дипвідносини з Україною – що відомо

"Дії української влади порушують суверенітет Малі, виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією", – повідомляється у відповідному комюніке.

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Уряд країни рішуче засудив "українську агресію" та ворожість Києва, що нібито суперечить позиції нейтралітету, якої дотримується Малі. У заяві зазначається, що республіка завжди закликала до мирного врегулювання "кризи" між Росією та Україною.

"Перехідний уряд Республіки Малі повністю дотримується діагнозу, встановленого Російською Федерацією, яка, проте, впродовж багатьох років попереджала світ про неонацистський і лиходійський характер української влади, яка сьогодні є союзником міжнародного тероризму та далека від прагнення до миру і стабільності українського народу", – додали в документі.