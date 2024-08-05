У 2024 році ЗСУ зможуть використовувати одночасно не більше 10 наданих західних винищувачів F-16, пише New York Times.

Скільки F-16 Україна зможе використати у 2024 році

Згідно з даними New York Times, українські пілоти наразі "звикають до операцій у невеликих масштабах", однак ще не вступили в бій з росіянами.

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"Затримки з постачаннями F-16 можуть зменшити ефект реактивних літаків на полі бою, давши Росії час адаптувати свою тактику", – додали в NYT.

Як зазначається, цього року на цих літаках зможуть літати близько 20 українських пілотів, що дозволить Україні розгорнути лише близько 10 F-16 у бойових діях, враховуючи, що для кожного літака потрібні два пілоти.

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F-16 в Україні – що відомо

Учора, 4 серпня, Президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність винищувачів F-16 в України.

Перші винищувачі, які передали до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.

Агенція Bloomberg 31 липня повідомила, що Україна отримала першу партію F-16. Тоді йшлося про незначну кількість винищувачів.

The Times, посилаючись на власне джерело, також повідомляло, що Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів.