Агент руху АТЕШ підпалив релейну шафу, розташовану на залізниці в Макіївці, що проходить через Калінінський і Будьонівський райони окупованої Донеччини, повідомили в Телеграм-каналі партизанського руху.

Партизани підпалили релейну шафу на Донеччині – подробиці

Ця релейна шафа розташована на залізниці, що проходить через весь Калінінський і Будьонівський райони на окупованій частині Донецької області.

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Водночас у Центрі національного спротиву пояснили, що цей відтинок залізничного сполучення у бік Торецька та Прогресу слугує для РФ своєрідним логістичним хабом для перевезення боєприпасів, військової техніки та особового складу.