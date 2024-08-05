Агент руху АТЕШ підпалив релейну шафу, розташовану на залізниці в Макіївці, що проходить через Калінінський і Будьонівський райони окупованої Донеччини, повідомили в Телеграм-каналі партизанського руху.
Партизани підпалили релейну шафу на Донеччині – подробиці
Ця релейна шафа розташована на залізниці, що проходить через весь Калінінський і Будьонівський райони на окупованій частині Донецької області.
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Водночас у Центрі національного спротиву пояснили, що цей відтинок залізничного сполучення у бік Торецька та Прогресу слугує для РФ своєрідним логістичним хабом для перевезення боєприпасів, військової техніки та особового складу.
Партизани підірвали російську залізницю, що перевозила боєприпаси з КНДР
Партизани руху "Атеш" провели успішну операцію: підірвали залізничну колію на Транссибірській залізничній магістралі біля російського міста Екатеринбург, по якій здійснювалося транспортування північно-корейських боєприпасів.
Представник руху в розмові з Kyiv Post розповів, що операцію провів громадянин РФ.