Партизани руху "Атеш" підірвали залізничну колію біля російського міста Екатеринбургу, по якій здійснювалося транспортування північно-корейських боєприпасів.

"Агентам "АТЕШ" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північнокорейських боєприпасів", – йдеться в повідомленні партизанів у соцмережі.

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Представник руху в розмові з Kyiv Post розповів, щ операцію провів громадянин РФ.

"Він давно слідкував за нашою діяльності та прийняв рішення приєднатися до руху", - сказав речнк руху "Атеш".

За словами речника, росіянин відмовився від винагорода, адже працює з ідеологічних мотивів.

"Його ціль — зупинення злочинної війни, яку веде його країна проти України"

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Так, ворожі сили розвантажують шпиталі й ховаються за спинами цивільних.

Підпілля уточнило, що журналістів на місце події не допустили, а інформація просочилася лише в місцеві пабліки. 

"Цікаво, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ, дали дозвіл ремонтній бригаді прибути на місце і розпочати відновлювальні роботи", – кажуть партизани, додавши: "Ми ще раз хочемо нагадати, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси".

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У середині червня агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, посилаючись на слова міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.

За словами міністра оборони, Південна Корея має інформацію про щонайменше 10 000 морських контейнерів з артилерійськими снарядами, які були відправлені до Росії.

Міністр оборони також зазначив, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет.

В обмін на боєприпаси Росія надіслала Північній Кореї технології, які допоможуть їй у планах розгортання мережі супутників-шпигунів, а також звичайні озброєння, такі як танки і літаки.

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Крім того, оборонний пакт, підписаний 19 червня між Росією і Північною Кореєю, включав обіцянку надавати військову допомогу один одному – через кілька днів Пхеньян заявив, що відправляє війська в Україну.

У військовому договорі зазначено: "У випадку, якщо будь-яка з двох сторін буде поставлена у стан війни внаслідок збройного вторгнення з боку окремої держави або декількох держав, інша сторона без зволікання надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами".

У відповідь на це Пхеньян заздалегідь оголосив, що відправить війська у вигляді військово-інженерного підрозділу для підтримки російських сил на місцях в Донецькій області. Очікується, що війська прибудуть на поле бою вже наступного місяця.

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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