Служба безпеки України повідомила про затримання 9 агентів РФ у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях, які взаємодіяли з кадровим співробітником ФСБ.
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ – подробиці
Агенти збирали координати для вогневого ураження позицій Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури в низці областей України.
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До складу мережі входили дві чиновниці, одна з яких – посадовиця Дніпровської міської ради, а інша – очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині.
Вони встановлювали локації ППО та головних електропідстанцій для коригування обстрілів на території регіонів.
Ще двоє агентів розвідували місця вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру, а їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та техніки захисників Курахового на Донеччині.
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Серед агентів РФ були двоє менеджерів і студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ в напрямку східного фронту.
Ще одним зрадником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який повідомляв Росії про наслідки атаки на одну з гідроелектростанцій України.
Усі зловмисники потрапили у поле зору російської спецслужби завдяки коментарям у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Після дистанційного вербування вони комунікували з російським куратором через анонімні чат-боти.
Яке покарання загрожує членам агентурної мережі ФСБ
Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ та Нацполіція затримали диверсійну групу, яка підпалювала об’єкти Укрзалізниці – що відомо
Раніше Служба безпеки повідомляла про затримання диверсійної групи на Чернігівщині, яка на замовлення ворожих спецслужб намагалася знищити об’єкти Укрзалізниці у прикордонні.
Так, росіяни намагалися зірвати постачання на фронт.
Спочатку зловмисники розвідували локації залізничного енергообладнання, а потім фотографували їх для погодження цілі. Після схвалення фігуранти підпалювали об'єкти за допомогою легкозаймистої суміші й знімали це на відео.