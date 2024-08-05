Служба безпеки України повідомила про затримання 9 агентів РФ у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях, які взаємодіяли з кадровим співробітником ФСБ.

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ – подробиці

Агенти збирали координати для вогневого ураження позицій Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури в низці областей України.

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До складу мережі входили дві чиновниці, одна з яких – посадовиця Дніпровської міської ради, а інша – очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині.

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Вони встановлювали локації ППО та головних електропідстанцій для коригування обстрілів на території регіонів.

Фото: Служба безпеки України

Ще двоє агентів розвідували місця вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру, а їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та техніки захисників Курахового на Донеччині.

Більше по темі СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ в трьох містах України Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Серед агентів РФ були двоє менеджерів і студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ в напрямку східного фронту.

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Ще одним зрадником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який повідомляв Росії про наслідки атаки на одну з гідроелектростанцій України.

Фото: Служба безпеки України

Усі зловмисники потрапили у поле зору російської спецслужби завдяки коментарям у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Після дистанційного вербування вони комунікували з російським куратором через анонімні чат-боти.

Яке покарання загрожує членам агентурної мережі ФСБ

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали диверсійну групу, яка підпалювала об’єкти Укрзалізниці – що відомо

Раніше Служба безпеки повідомляла про затримання диверсійної групи на Чернігівщині, яка на замовлення ворожих спецслужб намагалася знищити об’єкти Укрзалізниці у прикордонні.

Так, росіяни намагалися зірвати постачання на фронт.

Спочатку зловмисники розвідували локації залізничного енергообладнання, а потім фотографували їх для погодження цілі. Після схвалення фігуранти підпалювали об'єкти за допомогою легкозаймистої суміші й знімали це на відео.