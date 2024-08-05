Нещодавно президент США Джо Байден вийшов із виборчих перегонів, закликавши демократів підтримати нову кандидатку — віцепрезидентку Камалу Гарріс. Ми зібрали для вас цікаві факти про кандидатку в президенти США, її шанси на перемогу в перегонах та чого від неї очікувати на цій посаді.

Камала Гарріс стане офіційним кандидатом у президенти США

Згідно з опитуванням Associated Press, за нову кандидатку Камалу Гарріс готові проголосувати близько 2700 делегатів з’їзду Демократичної партії. Для того, щоб утвердити номінанта у президенти, потрібно всього лиш 1976 голосів делегатів. Голосування партії проходить із 1 до 7 серпня. Тому цілком ймовірно, що вже до 7 серпня Демократична партія оголосить про номінацію віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти.

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Якщо достатня кількість делегатів погодиться передати їй свої "голоси за Байдена", це стане безпрецедентним явищем у сучасній політиці США. Колишня прокурорка й сенаторка є безперечною фавориткою демократів, хоча, звісно, можуть з'явитися й інші кандидати, які забажають поборотися за номінацію. За результатами майбутніх виборів посада президента США або залишиться в руках демократів, або перейде до республіканців. Цього, звичайно, демократам дуже не хотілося б, тож вони зацікавлені обрати сильного кандидата.

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Те, що Джо Байден вже підтримав кандидатуру Гарріс, може видозмінити перегони, зробивши їх не матчем-реваншем між Байденом й Трампом, а протистоянням двох сильних вмотивованих кандидатів, які мають різні погляди на майбутнє США. Кандидатура Гарріс як представниці Демократичної партії може повернути на передній план обговорення політичних позицій та попередніх заслуг кандидатів. До цього часу республіканці в рамках своєї компанії з підтримки Дональда Трампа робили ставку на неміч Байдена і його неспроможність далі виконувати свої обов'язки, тепер же їм доведеться змінити свою стратегію.

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Віце-президент США та кандидат у президенти від Демократичної партії 2024 року Камала Гарріс виступає на передвиборчому мітингу в Атланті, штат Джорджія, 30 липня 2024 року. (Фото Elijah Nouvelage / AFP)

Біографія Камали Гарріс: емігрантка у першому поколінні

Віцепрезидентка США Камала Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в родині науковиці та економіста. На той час вони проживали в Окленді, штат Каліфорнія, який тоді був місцем масових расових заворушень у США.

Її мати — Ш'ямала Гопалан, емігрувала з Індії, щоб навчатися в престижному університеті Берклі на біолога, пізніше вона зробила низку визначних досліджень у сфері лікування раку молочної залози. Батько – Дональд Гарріс – переїхав до Каліфорнії з Ямайки в 1961 році, щоб вивчати економіку в Берклі. Пізніше він став шанованим професором у Стенфорді.

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Батьки Камали познайомилися під час навчання у Берклі, адже обидва були учасниками руху за громадянські права. Коли Камалі було сім років, а її сестрі Маї п’ять, батьки розлучилися, й дівчатка разом із мамою переїхали до Монреалю.

Пізніше Гарріс повернулася до Сполучених Штатів, щоб навчатися в Університеті Говарда у Вашингтоні. Цікаво, що історично він вважається навчальним закладом для чорношкірих. Каміла закінчила Університет Говарда зі ступенем у галузі політології та економіки та продовжила своє навчання на юридичному факультеті Каліфорнійського університету, який закінчила у 1989 році.

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Після випуску з університету Гарріс вдалося швидко піднятися по кар'єрних сходах і здобути непогану репутацію в юридичній спільноті Каліфорнії. Тож у 2003 році вона змогла обійти свого тодішнього боса у конкурсі на посаду окружного прокурора Сан-Франциско.

На цій посаді вона проробила аж до 2011 року: активно боролася із сексуальними злочинами та насиллям у родині, заснувала програму "Знову на шляху", яка давала шанс повернутися до нормального суспільного життя тим, хто скоїв ненасильницькі правопорушення. А вже у січні 2011 року Камала Гарріс стала першою жінкою-генеральним прокурором Каліфорнії.

Від генпрокурорки до реформаторки: що відомо про віцепрезидентку?

Сенатор США Камала Гарріс відвідує саміт Сполучених Штатів Жінок у Shrine Auditorium у Лос-Анджелесі, 5 травня 2018 р. (Фото CHRIS DELMAS / AFP)

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За 6 років на посаді генерального прокурора найбільшого за чисельністю населення штату США вона пережила період расових заворушень, спричинених стріляниною з боку поліції у штатах Нью-Йорк і Міссурі, та масових закликів провести реформи у Каліфорнії.

Гарріс намагалася всіляко підтримати поліцейських та їхній правовий статус, запровадивши навчання з протидії упередженості для правоохоронців. Проте вона відмовилась підтримувати обов'язкове використання бодікамер, які можуть допомогти з'ясувати обставини подій та чи виправдано застосовували силу поліціянти в кожному конкретному випадку. Окрім того, вона не підтримала законопроєкт, який вимагав би від її відомства розслідувати випадки вбивств, скоєних поліцією.

Після загибелі темношкірого Джорджа Флойда від рук поліції у Міннесоті в травні 2020 року Гарріс трохи змінила свою позицію щодо реформи правоохоронних органів, заявляючи, що країні потрібно "переосмислити" громадську безпеку. Камала Гарріс працювала над законодавством, спрямованим на захист прав ЛГБТ та заснувала підрозділ для розслідування злочинів, скоєних на ґрунті ненависті до таких людей. Її команда активно займалась розробкою та просуванням реформ, спрямованих на гуманізацію імміграційної системи.

У листопаді 2016 року Гарріс була обрана до Сенату США, ставши лише другою темношкірою жінкою в історії, яка отримала місце у верхній палаті Конгресу. Її компанія на посаду у 2019 році закінчилась, так і не розпочавшись, але натомість в серпні 2020 року Джо Байден обрав Харріс своєю кандидаткою у віцепрезидентки. Байден та Харріс перемогли на виборах, тож в результаті цих перегонів вона стала одночасно першою жінкою та першою представницею південноазійського походження, що зайняла пост віцепрезидентки США.

Як кандидатка у президенти США Камала Гарріс ставиться до України?

Камала Гарріс активно підтримує Україну та засуджує агресію Росії ще з моменту окупації Криму, не дарма ж Джо Байден обрав її як свою можливу наступницю в цих перегонах. Вітаючи Україну з 29 річницею незалежності, Гарріс сказала, що "це свято є гірким нагадуванням про тяжке становище українців, які живуть під незаконною російською окупацією в Криму та на сході України".

Ще 19 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, Камала Гарріс наголосила, що національні кордони не повинні змінюватися силою. Вона також активно підтримувала виділення пакета допомоги Україні на $61 млрд, на який ми із нетерпінням чекали близько пів року.

У лютому на Мюнхенській конференції з безпеки вона мала особисту зустріч із Володимиром Зеленським, де заявила: "Джо Байден і я продовжуватимемо працювати над забезпеченням тих ресурсів, як потрібні Україні. Байден і я неодноразово наголошували, що ми залишимося з вами до кінця". Нагадаємо, що цю допомогу Сенат таки виділив Україні наприкінці квітня 2024 року.

15 червня 2024 року Гарріс також відвідала український Глобальний саміт миру у Швейцарії. Її коментар щодо умов "миру" від Володимира Путіна був доволі різким: "Учора Путін запропонував свої пропозиції. Але будьмо чесними. Він не закликає до перемовин. Він закликає до того, щоб Україна здалася". Тож є всі шанси сподіватися на подальшу підтримку нашої визвольної боротьби у разі її перемоги на президентських виборах у США,