Росіяни слідкують за процесом навчання українських військових у Британії за програмою "Інтерфлекс", пише Daily Mail.

Росія шпигує за підготовкою ЗСУ в Британії – подробиці

Згідно з даними видання The Times, яке першим написало про це, "Посібник із загроз польової армії" попереджає, що спецслужби Росії регулярно використовують розвідувальні засоби для отримання інформації про діяльність Британії, зокрема про підготовку особового складу ЗСУ.

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Російські шпигуни використовують дрони, мобільні й піші засоби спостереження, а також інтерес із боку журналістів-розслідувачів..

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Ворожі агенти в різний спосіб уже зверталися до інструкторів, щоб отримати інформацію про програму.

"Цей [британський – ред.] уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових установ. Існує ціла низка надійних заходів для захисту наших людей і об'єктів", – запевнив представник Міністерства оборони Британії.

Програма "Інтерфлекс" – що треба знати

У межах багатонаціональної навчальної операції Interflex у Британії тривають навчання військовослужбовців Сил оборони України відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель.

Тренування відбуваються на британських полігонах, де реалістично відтворена урбанізована місцевість: кількаповерхові приватні будинки, мініготелі, городи і сади, господарські приміщення, паркани та огорожі.

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Окрім військових із Британії та Північної Ірландії, ЗСУ готують кращі інструктори та інструкторки з Австралії, Данії, Канади, Литви, Естонії, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Румунії, Фінляндії та Швеції.