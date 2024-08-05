Служба безпки України повідомила про затримання лідера банди, яка на замовлення Росії підпалювала авто ТЦК на Хмельниччині.

СБУ затримала лідера банди на Хмельниччині – подробиці

Він розмістив у даркнеті своє резюме, де пропонував послуги з підпалів автомобілів співробітників ТЦК. На його оголошення відповів представник РФ, який дав йому завдання на знищення військових авто у Хмельницькому.

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Для цього той залучив ще кількох жителів регіону. Зловмисники підпалили два транспортні засоби ТЦК за допомогою коктейлів Молотова.

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Вони знімали займання авто на камери телефонів і надсилали їх російській розвідці як звіти.

Яке покарання загрожує лідеру банди на Хмельниччині

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (готування до кримінального правопорушення, перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Кожному учаснику банди загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУ затримала агента ФСБ, який хотів спалити будівлю ТЦК на Вінниччині – що відомо

Нагадаємо, що Служба безпеки України 31 липня повідомила про затримання 17-річного мешканця Одеси, який кинув коктейль Молотова у стіну будівлі ТЦК і СП Вінниці та відзняв займання на камеру власного телефону.

Більше по темі СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ в трьох містах України Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

За гроші представник ФСБ запропонував молодику підпалювати об’єкти військової інфраструктури та автівки українських захисників.

Після тестових завдань, зокрема фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті, росіяни відправили зловмисника на Вінниччину, де той мав підпалити будівлю ТЦК.