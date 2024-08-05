В один із найбільш критичних для адміністрації Байдена моментів (після катастрофічних для нього червневих дебатів) я запропонував стратегію, яка дозволила б йому виграти і вибори у США, і світову війну, розв’язану путінською Імперією зла проти вільного світу.

Запропонована мною стратегія зводилася до здійснення трьох рішучих кроків:

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За станом здоров’я Байден повинен зняти свою кандидатуру з виборів та передати президентські повноваження Камалі Гарріс. Як чинна президентка, вона очевидно зможе запропонувати виборцям значно більше, ніж як просто кандидатка на цю посаду.

У перший же день свого президентства Гарріс виконує вимогу Конгресу чітко визначити цілі її адміністрації щодо війни в Україні, проголосивши запропонований МакКолом, Роджерсом та Тернером план перемоги в Україні офіційним двопартійним ПЛАНОМ ПЕРЕМОГИ США.

Реалізуючи цей план, президентка Гарріс позиціонує себе як Лідера вільного світу, який веде екзистенційну битву із силами абсолютного зла. У тісній координації з президентом Макроном та іншими лідерами «Коаліції охочих» вона без зайвих зволікань приймає ключові рішення щодо оперативного постачання в Україну найсучасніших західних літаків та фахівців, які мають їх обслуговувати (йдеться про 150-200 літаків).

Станом на сьогодні перший крок запропонованої мною стратегії частково реалізований – крок, який кардинально змінив цю виборчу кампанію для демократів. Тепер передвиборча боротьба стане ще більш напруженою, оскільки обидві сторони активніше звертатимуться до виборців, які поки не визначилися.

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І серед виборців, що ще не визначились, чимало проукраїнських республіканців – за кілька годин після того, як Байден зняв свою кандидатуру з виборів, Ніккі Гейлі закликала своїх прихильників підтримати кандидатуру Камали Гарріс.

Прихильники Гейлі останнім часом незадоволені діями лідерів Республіканської партії. По-перше, вони стривожені повідомленнями про так звані «консультації» стосовно мирної угоди щодо України за участі Трампа та Путіна із Орбаном як посередником. До того ж Трамп обрав своїм віцепрезидентом переконаного «українофоба» Дж. Д. Венса.

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Щоб утримати прихильників України на своїй орбіті, республіканські стратеги ініціювали обговорення варіантів «плану Трампа», більш-менш сприятливих для України. Найбільшого поширення набула та його версія, яку називають «планом Помпео».

Майк Помпео обіймав посаду держсекретаря за часів президентства Трампа – це доволі вагома (а в деяких аспектах навіть вирішальна) посада. Його попередник Рекс Тіллерсон ніколи не суперечив Трампу, втім зрештою подав у відставку, публічно назвавши президента дебілом і гучно грюкнувши дверима.

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Помпео бачив свою роль набагато більш масштабною та конструктивною. Він був свого роду мудрим наставником, який заохочував позитивні зовнішньополітичні наміри президента-новачка щодо Близького Сходу. Він відігравав при Трампові роль уважної турботливої няні, що усувала наслідки грубих дипломатичних помилок президента, зокрема таких, як його невдалі відносини з союзниками по НАТО. Помпео був куди більш дипломатичним, ніж Тіллерсон – замість того, щоб називати свого боса дебілом, він використовував щодо нього термін «альтернативний геній».

Майк Помпео – затятий атлантист. Він підтримує Україну і, якщо Трамп знову стане президентом, сподівається знову відігравати в його адміністрації ту саму роль мудрого опікуна. Його план можна стисло описати так:

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Обидві сторони погоджуються на припинення вогню по всій лінії зіткнення. І ні на що інше не погоджуються. НАТО, колективно або в особі провідних держав-членів, бере на себе відповідальність за захист кожного дюйма української території західніше лінії припинення вогню.

Путін, звичайно, прагнув би перевірити міцність цих зобов’язань союзників перед Києвом різними засобами, які вважав би зручнішими для себе, але він добре розуміє, до яких наслідків це призвело би. Водночас Захід у жодному випадку не визнає приналежність до РФ територій, окупованих російськими збройними силами та проксі Москви.

Це доволі солідний план, який заслуговує на увагу. По суті, у ньому йдеться про прийняття розділеної країни до НАТО (як це відбулося із Західною Німеччиною у 1955 році). Але цей план має дві суттєві вади.

По-перше, це план Помпео, а не Трампа. Таємнича психологічна залежність останнього від кремлівського диктатора анітрохи не ослабла останнім часом і загрожує піднести нам чимало сюрпризів у найближчому майбутньому.

По-друге, чому Україна має платити таку високу ціну за гарантії безпеки? За вказаним планом окупація 20% її території триватиме принаймні ще кілька років. Із цього я роблю висновок, що Помпео (як і низці військових експертів) бракує глибинного розуміння логіки цієї війни.

Вони виходять із уявлення про те, що війна зайшла у глухий кут – перейшла у війну на виснаження – і що жодна зі сторін не має сил і резервів, необхідних для прориву на фронті. Росіяни не тільки ніколи не візьмуть Київ, вони навіть Харків захопити не в змозі. Так само українці не мають сил прорватися з боями до кордонів 1991 року, звільнивши всі окуповані РФ території. Все це правда.

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Але в України є інший шлях до перемоги.

Російсько-українська війна – це не лише запекле протистояння на тисячокілометровій лінії зіткнення, яке справді зайшло у глухий кут. Ця війна має свій виразний центр тяжіння (за термінологією Клаузевіца) – Кримський півострів. Обидві сторони глибоко усвідомлють політичний символізм Криму, який, водночас, є найбільш вразливою складовою військової машини Кремля. Україна, яка має дуже обмежений військово-морський флот і авіацію, спромоглася витіснити ВМФ Росії з кримських портів. І тепер, отримавши від західних союзників ракети великої дальності, Україна регулярно завдає ударів по авіабазах росіян у Криму – як виявилось, російська ППО там малоефективна.

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Якщо Київ отримає 100, а ще краще 200 сучасних західних літаків, це, по-перше, призведе до домінування українських ВПС у небі над Україною, по-друге – до витіснення окупантів із Криму. Перед Москвою постане болюча ділема: вивести свої сили з півострова або спостерігати за тим, як українці нищать їх ракетними ударами здалеку.

Втрата Криму призведе до політичної (а потенційно й фізичної) смерті Владіміра Путіна ще до завершення війни.

Запропонований МакКоллом, Роджерсом і Тернером «План перемоги в Україні» значно кращий за план Помпео. До того ж, план цих трьох високопоставлених республіканців пропонує найкращу стратегію, яка, з одного боку, допоможе Камалі Гарріс виграти вибори, з іншого – перемогти у третій світовій війні, яка, на думку багатьох експертів, є вже неминучою.