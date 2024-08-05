Депутати Європарламенту звернулися до Європейської комісії із закликом запровадити обмежувальні заходи проти Угорщини. Причина - рішення Будапешта спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Відповідний лист опублікував у соцмережі Х його співавтор, європарламентарій від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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У ЄС закликають вигнати Угорщину з Шенгену - що відомо

«Ми закликаємо Єврокомісію вжити термінових заходів для розслідування рішення Угорщини, адже воно може стати лазівкою й потенційно становити небезпеку для функціонування Шенгенської зони та її ролі у вигляді безпечного місця для громадян», - йдеться у листі.

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За словами євродепутатів, якщо уряд Угорщини відмовиться змінити свою політику, ЄК та всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для безпеки громадян ЄС, зокрема нові заходи контролю на кордонах Угорщини.

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Вони додали, що угорський уряд потрібно поінформувати про всі можливі наслідки цього рішення для можливості громадянам Угорщини подорожувати Шенгенською зоною та про те, що через це може бути запроваджений контроль на кордоні між Угорщиною та країнами-сусідками.

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«Слід зауважити, що інші члени Шенгенської зони мають право відмовлятися визнавати візи, видані Угорщиною громадянам Росії та Білорусі, з відповідними наслідками»,- зазначається у листі.

Євродепутати також нагадали про існування декількох прикладів ворожих операцій Росії на території Євросоюзу, зокрема спроба вбивства Скрипалів у Великій Британії свого часу та вибух складів боєприпасів у Врбетицях (Чехія).

«Безвідповідальне рішення Орбана становить значну загрозу безпеці всіх членів ЄС та його громадянам», - йдеться у листі.