Депутати Європарламенту звернулися до Європейської комісії із закликом запровадити обмежувальні заходи проти Угорщини. Причина - рішення Будапешта спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі.
Відповідний лист опублікував у соцмережі Х його співавтор, європарламентарій від Литви Пятрас Ауштрявічюс.
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У ЄС закликають вигнати Угорщину з Шенгену - що відомо
«Ми закликаємо Єврокомісію вжити термінових заходів для розслідування рішення Угорщини, адже воно може стати лазівкою й потенційно становити небезпеку для функціонування Шенгенської зони та її ролі у вигляді безпечного місця для громадян», - йдеться у листі.
За словами євродепутатів, якщо уряд Угорщини відмовиться змінити свою політику, ЄК та всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для безпеки громадян ЄС, зокрема нові заходи контролю на кордонах Угорщини.
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Вони додали, що угорський уряд потрібно поінформувати про всі можливі наслідки цього рішення для можливості громадянам Угорщини подорожувати Шенгенською зоною та про те, що через це може бути запроваджений контроль на кордоні між Угорщиною та країнами-сусідками.
«Слід зауважити, що інші члени Шенгенської зони мають право відмовлятися визнавати візи, видані Угорщиною громадянам Росії та Білорусі, з відповідними наслідками»,- зазначається у листі.
Євродепутати також нагадали про існування декількох прикладів ворожих операцій Росії на території Євросоюзу, зокрема спроба вбивства Скрипалів у Великій Британії свого часу та вибух складів боєприпасів у Врбетицях (Чехія).
«Безвідповідальне рішення Орбана становить значну загрозу безпеці всіх членів ЄС та його громадянам», - йдеться у листі.
67 MEPs expressed great concern over the recent decision of the Hungarian government to ease— Petras Austrevicius (@petras_petras) August 3, 2024
visa restrictions for Russian and Belarusian citizens and ask @EU_Commission to respond to growing risks. Thank you colleague @danusenarudova for great cooperation pic.twitter.com/6UXk11D1Qo
Небезпека для ЄС через послаблення Угорщиною обмежень для росіян і білорусів - подробиці
Комісарка ЄС із питань внутрішніх справ Ільва Йоганссон вимагала від Угорщини пояснень щодо спрощення візового режиму для громадян РФ і Білорусі.
У своєму листі Йоханссон попросила Угорщину відповісти на кілька запитань щодо спрощеної візової схеми для росіян і білорусів до 19 серпня, "враховуючи потенційну загрозу для Шенгенської зони від цих односторонніх заходів".
Вона зробить "відповідні висновки", якщо цей крок порушує законодавство Євросоюзу або ставить під загрозу функціонування Шенгенської зони.
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Уряд Угорщини додав громадян Росії та Білорусі до програми "національна карта", що спрощує умови в'їзду до країни
Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви уряд країни додав громадян РФ та Білорусі до програми "національної карти". Ця карта видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.
Спеціальної перевірки власників "національної карти" не проводиться, а навесні уряд країни оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан з їхніми родинами.