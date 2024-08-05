Також він відповідав за розповсюдження палива, газу і засобів для діяльності радикального руху ісламістів.

У повідомленні зазначили, що міністр економіки ХАМАС у секторі Гази брав участь у встановленні контролю над гуманітарною допомогою в секторі Гази та управлінні ринками ХАМАС.

Терориста ХАМАС Абеда аль-Зеріеї ліквідували у неділю. Він був оперативником виробничого департаменту військового крила терористичного угруповання.

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Він обіймав посаду міністра економіки радикального руху в секторі Гази, повідомив ЦАХАЛ.

США назвали ймовірні терміни атаки "Хезболли" та Ірану на Ізраїль

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив G7 у неділю, що атака Ірану та угруповання "Хезболла" на Ізраїль може початися в найближчі 24-48 годин.

Axios зазначає, що Блінкен скликав телефонну конференцію для координування дій із найближчими союзниками США та спроб здійснення дипломатичного тиску на Іран та "Хезболлу" для мінімізації їхньої "відплати" Ізраїлю.

Обмеження впливу ударів на Ізраїль Блінкен назвав найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

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Загострення ситуації на Близькому Сході - подробиці

Лідери Ірану та «Хезболли» пообіцяли помститися за вбивства головного військового командира «Хезболли» Фуада Шукра та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Лідер «Хезболли» Хасан Насралла оголосив про «нову фазу» війни проти Ізраїлю.

За його словами, угрупування готує удар у відповідь на обстріл у Бейруті, внаслідок якого загинув командир організації Фуада Шукра.

Хасан Насралла заявив, що Ізраїль «перетнув червоні лінії», і відповідь «неминуча». За його словами, подальша ескалація в регіоні залежатиме від реакції Ізраїлю на майбутню відплату.

Через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану.

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Українців закликають виїхати з цих країн.

Тим, хто досі залишається в Ізраїлі та Лівані, радять уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях, пам'ятати про заходи безпеки, виконувати законні вимоги правоохоронців та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Напередодні з Лівану евакуювали 30 українців. Це жінки та діти.

Співробітники ГУР та МЗС продовжують працювати над наданням допомоги громадянам України, які перебувають в Лівані. Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які хочуть виїхати з Лівану.