Міністерство у справах ветеранів запустило е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів.

Мета нового сервісу - полегшити ветеранам процес пошуку роботи та сприяти їхньому працевлаштуванню, повідомляє Мінветеранів.

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E-Карта вакансій для ветеранів війни - що відомо

Новий сервіс доступний на вебплатформі е-Ветеран і є візуалізацією інформації про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.

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Сервіс розробляли з метою полегшити ветеранам війни процес пошуку роботи та сприяти їхньому працевлаштуванню на державну службу.

Користувачі можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни, а також отримати детальну інформацію про функціональні обов'язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв'язку, перейшовши до вкладки "Таблиця".

За словами виконувача обов’язків міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, “наша стратегія — заохочувати ветеранів до працевлаштування на державну службу”.

Також він навів приклад: у Мінветеранів вже понад 17% штату - це ветерани, члени їхніх родин і сімей загиблих, чинних військовослужбовців, колишні військовополонені.

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“Хто, як не ветеранська спільнота, краще знається на своїх потребах та можливостях. А держслужба дає перспективи, як і що треба змінити в системі, ветеранській політиці, щоб ці перетворення були відчутні та ефективні”, - зазначив він.

За словами Порхуна, е-Карта вакансій держслужби — лише перший етап в системі працевлаштування. Протягом найближчих декількох місяців Мінветеранів запустить додатковий цифровий продукт з пошуку робочих місць у бізнесі.

Він додав, що Мінветеранів спільно з robota.ua та work.ua вже реалізовують спільні проєкти з професійної адаптації та працевлаштування.

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Тому завдяки повноцінному запуску ресурсу із пошуку роботи від Мінветеранів буде максимально розширена пропозиція для ветеранської спільноти на ринку праці.

Скільки вакансій для ветеранів пропонує е-Карта

У Міністерстві поінформували, що на момент запуску на е-Карті розміщено 170 вакансій, з них 92 – на державній службі, 37 — в органах місцевого самоврядування, 41 – у військових адміністраціях.

Вакансії оновлюються в реальному часі, щоденно, забезпечуючи актуальність інформації.

Розробка е-Карти вакансій здійснювалась у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби (НАДС) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

У Мінветеранів нагадали, що питання працевлаштування ветеранів війни на держслужбу винесено на найвищий рівень.

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Зокрема, створено робочу групу, що об'єднує органи центральної виконавчої влади, які відповідають за перекваліфікацію та працевлаштування ветеранів.

"Ми зацікавленні у працевлаштуванні ветеранів на державну службу, адже їхній досвід, патріотичність і бажання змінювати країну, яку вони захищали, — неоціненний”, — пояснив заступник міністра Максим Кушнір.

За словами голови НАДС Наталії Алюшиної, "е-Карта вакансій для ветеранів засвідчує відкритість держави і її готовність залучати своїх захисників до публічної служби. Важливо сконцентрувати на цьому цифровому інструменті максимальну кількість вакансій, цікавих для ветеранів".

“А ще важливіше — забезпечити пряму комунікацію між роботодавцями і тими, хто розглядає можливість зайнятості у державному секторі. Ідеться про наших чинних колег, які наразі захищають країну, і тих, хто цікавиться такою перспективою після повернення до мирного життя... Ідеться про створення умов соціальної адаптації в колективах і безбар’єрності на робочому місці", — зауважила Алюшина.