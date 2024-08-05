Литовський уряд виділив майже 9 мільйонів євро на допомогу українським біженцям у Литві. Кошти спрямують, зокрема, на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам та соціальні виплати, повідомляє литовський мовник LRT.

Уряд Литви надасть грошову допомогу українським біженцям - подробиці

Кабмін Литви виділив 8,7 млн євро із отриманих від держави коштів Міністерству соціального захисту та праці на допомогу українцям; майже 10 тис. євро виділено Міністерству охорони здоров'я.

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Кошти будуть спрямовані на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла тощо.

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У Міністерстві соціального захисту та праці повідомили, що Литва загалом виділила з державного бюджету на допомогу українцям у Литві понад 114 мільйонів євро.

За даними Центробанку Литви, минулого року українські біженці створили близько 1% ВВП країни.

Допомога Україні від Литви – що відомо

Загалом з березня 2022 року Україна отримала від Литви 77 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 433 тонни, серед якого, зокрема, два потужні трансформатори.

Також Литва виділила близько 13 млн євро на проєкти, пов'язані з відновленням України та реабілітацією захисників.

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Водночас на реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділили 2,7 млн євро. Відновлення проводитиме Центральне агентство управління проєктами протягом 18 місяців. Також на фінансування програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" витратять 10 млн євро.

Литва надала 5 млн євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.