Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління земельні ділянки у столиці України, що належали колишнім народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Площа ділянок охоплює понад 49 га.

Про це повідомила пресслужба Нацагентства.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Києві суд арештував ділянки Медведчука та Козака - що відомо

«Земельні ділянки у Києві, якими через довірених осіб володіли... екснардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак, передали в управління Нацагентству. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало лист від прокурора з відповідною ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва», - йдеться в повідомленні.

Advertisement

Серед переданих активів корпоративні права ПП «Орєст», ТОВ «Осокорки-7», ТОВ «Академ-Клуб», ПП «Фірма «Вікторія», ТОВ «Осокорки-7» та земельні ділянки площею більш як 49 га.

Більше по темі СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ в трьох містах України Протягом кількох днів він намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Центральному міжрегіональному управлінню агентства надано доручення здійснити огляд арештованого майна для подальшої підготовки активу до управління.

Суд арештував майно братів Медведчука та Козака на майже 400 млн грн - подробиці

Служба безпеки України разом із Державним бюро розслідувань зібрали матеріали, за якими суд арештував додаткові активи на 400 млн гривень братів екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Advertisement

Серед майна є завод із виробництва бетону, земельні ділянки, корпоративні права, майнові комплекси, автотранспорт чотирьох підприємств у Львові та будівельна компанія.

Активи передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру – що варто знати

10 червня Служба безпеки та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру братам екснардепів-зрадників Медведчука та Козака Сергію Медведчуку та Богдану Козаку.

Вони причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

"У тінь" виводилися мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн гривень податків. Ці кошти спрямували для фінансування війни РФ проти України.

Advertisement

Зловмисники використали львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони керували як бенефіціарні власники. Топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції та нелегально продавав її третім особам.